तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के लिए जुबली हिल्स उपचुनाव की हार के बाद सामने आई तस्वीर पार्टी की अंदरूनी कलह को उजागर करती है. तेलंगाना जागृति नेता और MLC कल्वाकुंटला कविथा ने इस हार का ठीकरा सीधे तौर पर केटीआर (केटी रामा राव) और हरीश राव पर फोड़ते हुए एक बड़ा बयान दिया है. कविथा ने कहा कि ये दोनों नेता खुद को कृष्ण-अर्जुन का दावा करते हैं, लेकिन असलियत में वे एक-दूसरे पर ही तीर छोड़ रहे हैं.

'पार्टी के नेता सोशल मीडिया की जंग में उलझे'

MLC कल्वाकुंटला कविथा का आरोप है कि पार्टी के नेता सोशल मीडिया की जंग में उलझे हुए हैं, जबकि कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम करके जीत हासिल कर रही है. कविथा ने पार्टी के कई नेताओं पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'मेरी संपत्ति 2014 से अब तक वही है, लेकिन जगदीश रेड्डी, मदन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी और निरंजन रेड्डी जैसे नेताओं के पास पहले क्या था और अब क्या है, यह सबको पता है.

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 15 निर्दलीय उम्मीदवार उनसे मिलकर चुनाव वापस लेना चाहते थे, लेकिन जब वे हरीश राव के पास गए तो उन्होंने उनका समर्थन लेने से इनकार कर दिया. कविथा ने केटीआर से कहा कि वे सोशल मीडिया छोड़कर जमीन पर आएं और हरीश राव को यह तय करना चाहिए कि वे कृष्ण हैं या अर्जुन और सीधा खेल खेलें.

'केसीआर के आने पर ही स्थिति बदलेगी'

उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केसीआर के आने पर ही स्थिति बदलेगी, लेकिन केटीआर और हरीश उन्हें गलत सलाह देकर उन्हें अंधा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बजाय नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं. बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए जुबली हिल्स विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के नवीन यादव ने बीआरएस की मंगती सुनीता को करारी शिकस्त दी है. जुबली हिल्स विधानसभा बीआरएस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इसे फतह कर लिया.

