जमुई रेल हादसे में बड़ा एक्शन, आसनसोल DRM पर गिरी गाज; नदी में गिरे थे मालगाड़ी के कई डिब्बे

पटना-हावड़ा मेन लाइन के जसीडीह–झाझा रेल रूट पर हुई मालगाड़ी दुर्घटना के बाद रेल मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है. मंत्रालय ने आसनसोल मंडल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया है. उन्होंने 5 महीने पहले ही अगस्त 2025 में आसनसोल डीआरएम का पदभार संभाला था. बिहार के जमुई जिले में पिछले हफ्ते हुई मालगाड़ी दुर्घटना के बाद पटना-हावड़ा मुख्य रेल रूट पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ था.

आसनसोल रेल मंडल के नए DRM कौन होंगे?

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब सुधीर कुमार शर्मा आसनसोल रेल मंडल के नए डीआरएम होंगे. विनिता श्रीवास्तव भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियर सेवा (आईआरएसएमई) की 1994 बैच और एससीआरए (एससीआरए) 1991 की अधिकारी हैं.

इस हादसे की जांच के लिए रेलवे बोर्ड ने केंद्रीय संयुक्त सचिव स्तर के पांच अधिकारियों की टीम गठित की थी. इस हादसे के बाद हावड़ा-देहरादून कुंभ एक्सप्रेस (12369), सियालदह-बलिया एक्सप्रेस (13105), मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस (13030), जसीडीह-मोकामा मेमू (63571), किऊल-जसीडीह मेमू (63574), देवघर-झाझा मेमू (63297) और झाझा-देवघर मेमू (63298) सहित 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई थी.

रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें हुई थी प्रभावित

रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, आसनसोल मंडल (पूर्व रेलवे) के लाहाबन-सिमुलतला स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए. जिस वजह से इस रेलखंड के अप और डाउन दोनों लाइनों पर परिचालन बाधित हो गया है. सूचना मिलते ही आसनसोल, मधुपुर, झाझा से एआरटी घटनास्थल पर पहुंचे और परिचालन फिर से बहाल करने को लेकर युद्धस्तर पर काम किया.

जसीडीह–झाझा रेलखंड पर सिमुलतला और लाहाबन स्टेशन के बीच रात 11:20 में एक मालगाड़ी बड़ूआ नदी के रेल पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें मालगाड़ी की 17 बोगियां पटरी से उतर गई थीं. इसमें से कुछ बोगियां टेलवा बाजार हाल्ट के पास बरुआ नदी में जा गिरी थीं.

