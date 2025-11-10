हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'तुम भाग सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते', फरीदाबाद में जैश मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद J-K पुलिस का ट्वीट

'तुम भाग सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते', फरीदाबाद में जैश मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद J-K पुलिस का ट्वीट

J&K Police: फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से चलाए गए इस अभियान में आईईडी बनाने की 2,900 किलोग्राम सामग्री के अलावा अन्य हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीयूएस) संगठनों के एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए दो डॉक्टर समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है. फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से चलाए गए इस अभियान में आईईडी बनाने की 2,900 किलोग्राम सामग्री के अलावा अन्य हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए.

'तुम भाग सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते'

जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा, "तुम भाग सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते." उन्होंने बताया, "19 अक्टूबर को शहर के बनपोरा नौगाम इलाके में विभिन्न स्थानों पर जैश-ए-मोहम्मद के कई पोस्टर चिपके हुए पाए गए, जिनमें पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकाने एवं डराने की बात कही गई थी. इसी के अनुसार पुलिस थाना नौगाम में यूएपीए, बीएनएस, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई."


तुम भाग सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते', फरीदाबाद में जैश मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद J-K पुलिस का ट्वीट

 

आतंकियों को लेकर जम्मू-कश्मीर पुलिस का खुलासा

पुलिस ने कहा, "जांच में एक आतंकी संगठन का पता चला है जिसमें कट्टरपंथी पेशेवर और छात्र शामिल हैं. ये पाकिस्तान और अन्य देशों से काम कर रहे विदेशी आकाओं के संपर्क में थे. यह समूह विचारधारा का प्रसार करने, समन्वय करने, धन का लेन देन करने और साजो-सामान की व्यवस्था के लिए गुप्त माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा है. इन्होंने सामाजिक कार्यों की आड़ में पेशेवर और शैक्षणिक नेटवर्क के जरिए धन जुटाया. आरोपी अन्य लोगों को कट्टरपंथी बनाने, आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने, धन जुटाने, हथियार/गोला-बारूद और आईईडी तैयार करने की सामग्री जुटाने में शामिल पाए गए."

ये सात आरोपी हुए गिरफ्तार

जांच के दौरान सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान श्रीनगर के नौगाम निवासियों आरिफ निसार डार उर्फ ​​साहिल, यासिर-उल-अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ ​​शाहिद, शोपियां निवासी मौलवी इरफान अहमद (एक मस्जिद के इमाम), गंदेरबल में वकुरा इलाके के निवासी जमीर अहमद अहंगर उर्फ ​​मुतलशा, पुलवामा के कोइल इलाके के निवासी डॉ. मुजम्मिल अहमद गनी उर्फ ​​मुसैब और कुलगाम में वानपोरा इलाके के निवासी डॉ. आदिल के रूप में की गई है.

2,900 किलो विस्फोटक बरामद

डॉ. मुजम्मिल अहमद गनी के पास से लगभग 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है. इस विस्फोटक के अमोनियम नाइट्रेट होने का संदेह है. फरीदाबाद स्थित उसके किराए के मकान से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया. फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक डॉ. मुजम्मिल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में भी वांछित था.

जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक उन्होंने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर सहारनपुर में भी छापे मारे. अब तक की जांच में आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हथियार/गोला-बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद हुई है.

बरामद किए गए सामान में कारतूस के साथ एक चीनी स्टार पिस्टल, एक बेरेटा पिस्तौल, एके 56 राइफल, एके क्रिंकोव राइफल के अलावा विस्फोटक, केमिकल, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरी, तार, रिमोट कंट्रोल, टाइमर और धातु की चादरों समेत आईईडी बनाने की 2,900 किलोग्राम सामग्री शामिल हैं.

Published at : 10 Nov 2025 07:03 PM (IST)
Tags :
Faridabad Terrorist POLICE JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बॉलीवुड
धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सनी देओल, चेहरे पर दिखी मायूसी, टीम ने की अपील- 'दुआ करें'
धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सनी देओल, चेहरे पर दिखी मायूसी, टीम ने की अपील- 'दुआ करें'
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: Tejashwi Yadav के नए आरोपों पर BJP ने दिया करारा जवाब! | NDA | RJD | Breaking
J&K Police Foil Major Terror Plot: IED बनाने में इस्तेमाल 2900 किलो सामग्री बरामद...अब तक 7 गिरफ्तार
Bihar Election 2025: चुनावी घमासान के बीच आतंक पर हिंदू-मुसलमान की कैसी है राजनीति? Tejashwi Yadav
Bulandshahr: थार पर चढ़कर नोट बरसाना बना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा चालान | UP News
Bhopal Khushbu Murder Case: कासिम ने खुशबू को मार डाला! Love Jihad | MP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बॉलीवुड
धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सनी देओल, चेहरे पर दिखी मायूसी, टीम ने की अपील- 'दुआ करें'
धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सनी देओल, चेहरे पर दिखी मायूसी, टीम ने की अपील- 'दुआ करें'
क्रिकेट
Watch: क्रिकेटर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप
क्रिकेटर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप
नौकरी
ONGC में काम करने का शानदार मौका, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन, ये कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं बदलाव
ONGC में काम करने का शानदार मौका, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन, ये कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं बदलाव
यूटिलिटी
खो गया है आधार कार्ड और नंबर भी नहीं याद? घर बैठे ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड
खो गया है आधार कार्ड और नंबर भी नहीं याद? घर बैठे ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड
ट्रेंडिंग
नेताजी झोली फैलाकर मांग रहे थे नोटों की भीख! चाचा ने डाल दिए रुपये- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
नेताजी झोली फैलाकर मांग रहे थे नोटों की भीख! चाचा ने डाल दिए रुपये- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget