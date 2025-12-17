जम्मू सांबा और कठुआ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिव कुमार शर्मा ने कठुआ जिले के बिलावर, सांबा, रामकोट, मनवाल इलाके में चल रही ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बिलावर, उधमपुर जिले के सोआन इलाके में फायरिंग की घटना के मद्देनजर बिलावर में चल रही ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और कठुआ जिले के कमला टॉप बिलावर का दौरा भी किया.

जांच के दौरान शिव कुमार ने पूरे इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने सभी अधिकारियों को इलाके में अतिरिक्त सतर्क रहने का निर्देश दिया. उन्होंने भविष्य में आने वाली किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच मजबूत तालमेल की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने इलाके में तैनाती का जायजा लिया और निर्देश दिया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए संवेदनशील और कमजोर इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किए जाएं.

खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का सुझाव

डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिव कुमार शर्मा ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और किसी भी सुरक्षा खतरे का तुरंत पता लगाने के लिए समय पर जानकारी साझा करने के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने जवानों की जमीनी ड्यूटी के प्रदर्शन का भी जायजा लिया और उनका मनोबल बढ़ाया. शिव कुमार शर्मा ने कुल मिलाकर कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया और मैनपावर के मामले में पुलिस बल की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मौजूद रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सुरक्षा जांच और गश्त तेज की जाए.

DIG को दी जानकारी

इस दौरे के दौरान एसएसपी कठुआ ने DIG को मौजूदा सुरक्षा हालात और कठुआ जिले के बिलावर में शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी. जायजे के दौरान अधिकारी ने सेना के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक भी की और उन्हें भरोसा दिलाया कि जम्मू और कश्मीर पुलिस इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए हमेशा उनके साथ है.

ये भी पढ़ें: ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को मिली धमकियां, भारत ने बांग्लादेश के राजदूत को किया तलब