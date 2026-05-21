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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'उन खतरों से सतर्क, जो हमारी आंखों के सामने...', जम्मू कश्मीर में साजिशों पर क्या बोले LG मनोज सिन्हा

'उन खतरों से सतर्क, जो हमारी आंखों के सामने...', जम्मू कश्मीर में साजिशों पर क्या बोले LG मनोज सिन्हा

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के नव नियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र दिए. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए.

By : अजय बाचलू | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 21 May 2026 09:18 AM (IST)
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जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस के नव नियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. इस अवसर पर, उपराज्यपाल ने नए रंगरूटों से अपील करते हुए कहा कि वे मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करें और इस बल की गौरवशाली विरासत को मजबूत करें.

उपराज्यपाल ने कहा कि हमें लगातार सतर्क और चौकस रहना चाहिए. कानून-व्यवस्था के खतरों और आतंकवाद का स्वरूप बदल गया है, जिसके लिए लगातार, अटूट चौकसी और उन खतरों के प्रति सतर्कता की आवश्यकता है जो हमारी आंखों के सामने ही छिपे रहते हैं. उन्होंने कहा कि नए रंगरूटों को एक टीम के रूप में काम करना चाहिए, क्योंकि जम्मू-कश्मीर जिन खतरों का सामना कर रहा है, उनके लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग की आवश्यकता है.

क्या बोले मनोज सिन्हा
उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, आपसी सद्भावना और सच्ची मित्रता के मूल्यों को अपनाया है. फिर भी हमें एक ऐसे पड़ोसी का सामना करना पड़ रहा है जिसे दुनिया में आतंकवाद के स्रोत के रूप में जाना जाता है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नए नियुक्त कांस्टेबलों को आतंकवाद के खतरों को खत्म करने के दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना चाहिए. 

उपराज्यपाल ने कहा कि हर किसी को जम्मू-कश्मीर को भय और आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प और दक्षता के साथ काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि आतंकवाद अपने आप नहीं चलता, उसे पैसे, नेटवर्क और सहायता प्रणालियों की आवश्यकता होती है. कानून की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, हमें फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना चाहिए और उन्हें निष्क्रिय करना चाहिए. हमें हर नेटवर्क की पहचान करनी चाहिए और हर सहायता प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए.

जम्मू-कश्मीर पुलिस की तारीफ की
उपराज्यपाल ने कहा कि सभी नए भर्ती हुए जवान इस महान विरासत के वारिस हैं और वे इसे और भी समृद्ध करेंगे. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की हर वर्दी साहस, समर्पण और उद्देश्य की एक कहानी बयां करती है, जो देश के इतिहास के ताने-बाने में बुनी हुई है. जब भी आप वर्दी पहनते हैं, तो याद रखें कि आप इसकी विरासत में एक गौरवशाली अध्याय जोड़ रहे हैं. रक्षा और सेवा के उन आदर्शों पर गर्व करें जिनका जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि वे आपके कर्तव्य और आपके सम्मान, दोनों को परिभाषित करते हैं.

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नशीले पदार्थों के प्रवेश मार्गों को पूरी तरह से बंद करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है. मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में की जाने वाली कार्रवाई सख्त होगी और इससे बड़ी सफलताएं मिलेंगी. जम्मू-कश्मीर पुलिस बल में 3200 से अधिक नए भर्ती हुए कांस्टेबलों को शामिल किया गया है.

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Published at : 21 May 2026 09:18 AM (IST)
Tags :
Manoj Sinha Police LG JAMMU KASHMIR
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