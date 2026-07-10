तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को पिछले साल सितंबर, 2025 में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की करूर में आयोजित रैली के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों में से 32 सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि हादसे के पीड़ितों को सम्मानिक करने के लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा. वहीं, सरकारी नौकरी पाने वाले लाभार्थियों ने सीएम विजय के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारे दुख को अपना समझा और वो हमारे दुख में सहभागी बने.

लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की ओर से सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले लाभार्थियों में से एक महिला लाभार्थी निवेथिका ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि विजय अन्ना (CM सी. जोसेफ विजय) हमारे दुख को देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए थे. वो हमारे दुख में सहभागी बने और हमें ढांढस बंधाया.

Karur | Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay handed over government job appointment orders to 32 members of the families of the 41 people who lost their lives in the stampede during the TVK rally in September 2025.



One of the beneficiaries, Nivethika, says, "Anna Vijay was… pic.twitter.com/lySvGLfvEo — ANI (@ANI) July 10, 2026

Karur, Tamil Nadu: Chief Minister C. Joseph Vijay handed over appointment orders for government jobs in various departments to the families of the 31 people who lost their lives in the Karur stampede incident during the TVK meeting, at the Karur District Collector's Office



A… pic.twitter.com/oFUA7CrL3D — IANS (@ians_india) July 10, 2026

मुझे इस नौकरी से नई उम्मीद और आत्मविश्वास मिला- निवेथिका

निवेथिका ने कहा, ‘मुझे जूनियर असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति मिली है. करूर रैली के दौरान हुई भगदड़ में मेरे पति का निधन हो गया था और मेरे दो बच्चे हैं. यह सरकारी नौकरी हमारे जीवनयापन और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगी.’

उन्होंने आगे कहा, ‘विजय अन्ना अदालत में चल रहे मामलों का भी ध्यान रखेंगे. यह नौकरी पाकर मैं बहुत खुश हूं और उनके प्रति बहुत आभारी भी हूं. इससे मुझे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर नई उम्मीद और आत्मविश्वास मिला है.’

VIDEO | Tamil Nadu CM Vijay leaves from Karur Collectorate after handing over job appointment orders to kin of stampede victims.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#TamilNadu pic.twitter.com/wBfaaSMum4 — Press Trust of India (@PTI_News) July 10, 2026

करूर दौरे पर मुख्यमंत्री विजय का भव्य स्वागत

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को जब करूर के दौरे पर पहुंचे, तब स्थानीय नागरिकों और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार तरीके से भव्य स्वागत किया. सीएम की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग बेसब्री से सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर उनका अभिवादन करते हुए स्वागत करते नजर आए.

इसके बाद सीएम विजय एटलस ग्राउंड में आयोजित टीवीके के पब्लिक मीटिंग के शामिल हुए. वहीं, सीएम विजय ने करूर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पहुंचकर करूर हादसे के पीड़ितों के परिजनों को नियुक्त पत्र सौंपे.

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