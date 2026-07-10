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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकरूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को CM विजय ने सौंपे एप्वाइंटमेंट लेटर, भावुक हुए लोग

करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को CM विजय ने सौंपे एप्वाइंटमेंट लेटर, भावुक हुए लोग

CM Vijay in Karur: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के करूर दौरे पर पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. नौकरी पाने वाले लोगों ने कहा कि सीएम हमारे दुख में सहभागी बने.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 10 Jul 2026 09:10 PM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को पिछले साल सितंबर, 2025 में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की करूर में आयोजित रैली के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों में से 32 सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि हादसे के पीड़ितों को सम्मानिक करने के लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा. वहीं, सरकारी नौकरी पाने वाले लाभार्थियों ने सीएम विजय के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारे दुख को अपना समझा और वो हमारे दुख में सहभागी बने.

लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की ओर से सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले लाभार्थियों में से एक महिला लाभार्थी निवेथिका ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि विजय अन्ना (CM सी. जोसेफ विजय) हमारे दुख को देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए थे. वो हमारे दुख में सहभागी बने और हमें ढांढस बंधाया.

मुझे इस नौकरी से नई उम्मीद और आत्मविश्वास मिला- निवेथिका

निवेथिका ने कहा, ‘मुझे जूनियर असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति मिली है. करूर रैली के दौरान हुई भगदड़ में मेरे पति का निधन हो गया था और मेरे दो बच्चे हैं. यह सरकारी नौकरी हमारे जीवनयापन और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगी.’ 

उन्होंने आगे कहा, ‘विजय अन्ना अदालत में चल रहे मामलों का भी ध्यान रखेंगे. यह नौकरी पाकर मैं बहुत खुश हूं और उनके प्रति बहुत आभारी भी हूं. इससे मुझे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर नई उम्मीद और आत्मविश्वास मिला है.’ 

करूर दौरे पर मुख्यमंत्री विजय का भव्य स्वागत

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को जब करूर के दौरे पर पहुंचे, तब स्थानीय नागरिकों और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार तरीके से भव्य स्वागत किया. सीएम की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग बेसब्री से सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर उनका अभिवादन करते हुए स्वागत करते नजर आए. 

इसके बाद सीएम विजय एटलस ग्राउंड में आयोजित टीवीके के पब्लिक मीटिंग के शामिल हुए. वहीं, सीएम विजय ने करूर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पहुंचकर करूर हादसे के पीड़ितों के परिजनों को नियुक्त पत्र सौंपे.  

यह भी पढ़ेंः 'मैंने पुलिस पर भरोसा किया और मुझ पर ही...', करूर भगदड़ मामले पर बोले तमिलनाडु के CM विजय

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 10 Jul 2026 08:58 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu CM Vijay Karur Stampede C Joseph Vijay
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