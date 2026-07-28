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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रियंका के बयान पर सियासत तेज, गृह मंत्री से मिले नए शिक्षामंत्री

प्रियंका के बयान पर सियासत तेज, गृह मंत्री से मिले नए शिक्षामंत्री

प्रियंका गांधी ने सदन में जिस तरह से प्रह्लाद जोशी को लेकर सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी ने सदन के बाहर वही बात दोहराई, उसको लेकर पार्टी और सरकार के स्तर पर चर्चा चल रही है.

Written By : पवन कुमार गौड, अंकित गुप्ता |  Updated at : 28 Jul 2026 07:50 PM (IST)
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प्रियंका गांधी ने मंगलवार (28 जुलाई) को सदन में आड़े हाथों लेते हुए देश के नए शिक्षामंत्री पर महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए जमकर घेरा. प्रियंका के भाषण के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई. अब इसी सिलसिले में निशिकांत दुबे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ प्रह्लाद जोशी ने पहले स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, अब खबर है कि प्रह्लाद जोशी और किरेन रिजिजू संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने पहुंचे.

प्रियंका गांधी ने सदन में जिस तरह से प्रहलाद जोशी को लेकर सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी ने सदन के बाहर वही बात दोहराई, उसको लेकर पार्टी और सरकार के स्तर पर चर्चा चल रही है.

क्या है पूरा विवाद, संसद में ऐसा क्या हुआ? 

सदन में एंटी पेपर लीक पर बहस चल रही थी. इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक नए शिक्षामंत्री को नियुक्त किया है. एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने गर्भवती महिला के साथ बलात्कार के दोषियों की रिहाई पर सहमति और खुशी भी जताई थी. देश के करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया है. बस इसी के बाद सदन में हंगामा खड़ा हो गया. बीजेपी सांसद खड़े हो गए. इसका विरोध करने लगे. 

 प्रियंका गांधी के शिक्षा मंत्री पर बयान से हंगामा, पक्ष-विपक्ष भिड़े

प्रियंका के आरोपों पर क्या बोले प्रह्लाद जोशी

वहीं, प्रह्लाद जोशी ने प्रियंका गांधी के बयान पर कहा है कि प्रियंका गांधी को अपने बयानों को प्रमाणित करना चाहिए था. फैलाई जा रही गलत सूचना के संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए. क्या कोई कुछ भी कह सकता है. इससे बच सकता है? मैं इन आरोपों का खंडन करता हूं. उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए. माफी मांगना चाहिए.

राहुल गांधी ने भी दी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया

इधर, इस पूरे मामले पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, देश की शिक्षा सुधार को लेकर हजारों की संख्या में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इसमें छात्राओं और युवतियों की भारी हिस्सेदारी थी. उन्हें शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बुरी तरह पीटा गया. अब बीजेपी ने भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को चुना है, जो यौन उत्पीड़न के आरोपियों का बचाव करता है. 

प्रियांक खड़गे बोले- शिक्षा विभाग आग में जा गिरा है

वहीं, इस पूरे मामले पर कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, शिक्षा विभाग अब आग में जा गिरा है. अगर आप प्रहलाद जोशी से बड़े सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं. वह उन लोगों का बचावकर्ता हैं, जिन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किए हैं. खुले तौर पर इसका बचाव करते हैं. 

'प्रियंका गांधी साबित करें', भड़के शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 28 Jul 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
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