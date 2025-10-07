हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'I Love Mohammad लिखना कब से अपराध, यूपी में मुसलमानों के साथ...' योगी सरकार पर भड़की जमात-ए-इस्लामी हिंद

'I Love Mohammad लिखना कब से अपराध, यूपी में मुसलमानों के साथ...' योगी सरकार पर भड़की जमात-ए-इस्लामी हिंद

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि I Love Mohammad लिखना अपराध बना दिया गया, कम उम्र के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है और SIR प्रक्रिया से मुस्लिम वोट कटे हैं.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 07 Oct 2025 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने मंगलवार (07 अक्टूबर) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. संगठन ने कहा कि राज्य में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया जा रहा है और “I Love Mohammad” जैसे शांतिपूर्ण स्लोगन को भी अपराध की तरह देखा जा रहा है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा, “कोई व्यक्ति अगर अपने घर पर ‘I Love Mohammad’ लिखता है तो उसे पुलिस अपराध मान रही है. यह स्थिति बेहद चिंताजनक है. कम उम्र के बच्चों तक को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर Unlawful Assembly जैसे गंभीर चार्ज लगाए जा रहे हैं.”

"बुलडोजर को बना दिया गया है डर का प्रतीक"

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार ने बुलडोज़र को “खौफ का प्रतीक” बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी की जा रही है. संगठन ने कहा कि राज्य में केवल मुसलमान ही नहीं, बल्कि दलितों और महिलाओं के साथ भी अत्याचार बढ़े हैं.

संगठन ने कहा, “ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मोहब्बत के संदेश को अपराध बना दिया. ‘I Love Mohammad’ नफरत नहीं, प्यार का संदेश है.”

राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप

संगठन के प्रवक्ताओं ने कहा, जमात ने आरोप लगाया कि यह सब आगामी चुनावों को देखते हुए सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है. “यूपी का यह मॉडल पूरे देश के लिए एक चेतावनी है.”

बिहार में SIR प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन ने बिहार की Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कई इलाकों में BLO (Booth Level Officer) पहुंचे ही नहीं और 2% से कम लोगों को साइन किया हुआ फॉर्म मिला.

जमात ने कहा, “SIR के नाम पर राजनीतिक जनसांख्यिकी (Political Demography) को बदला जा रहा है, खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में. करीब 33% मुस्लिम वोट काटे गए हैं, जबकि आबादी में उनका हिस्सा केवल 16% है. यह प्रक्रिया पूरी तरह अपारदर्शी है."

"यूपी का मॉडल देश के लिए चेतावनी"

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने कहा है कि यूपी का मॉडल देश के लिए चेतावनी है. संगठन ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों, दलितों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और प्रशासन उन्हें डराने के लिए बुलडोजर और अन्य उपायों का इस्तेमाल कर रहा है.

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने कहा कि यह SIR असल में SIR नहीं है, बल्कि इसे राजनीतिक जनसांख्यिकी बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम इलाकों में. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 33% मुस्लिम वोट कटे हैं, जबकि कुल आबादी में उनका हिस्सा केवल 16% है.

संगठन ने बरेली की हालिया घटना का भी जिक्र किया. उनका कहना है कि दंगा आम तौर पर दो समुदायों के बीच होता है, लेकिन आरोप केवल मुसलमानों पर लगाए गए.

ये भी पढ़ें-

कौन है राकेश किशोर, जिसने सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई पर की जूता फेंकने की कोशिश? जानिए क्यों बिगड़ी बात

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read
Published at : 07 Oct 2025 12:53 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग पासवान की मुलाकात, सीट बंटवारे पर होगी चर्चा?
धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग पासवान की मुलाकात, सीट बंटवारे पर होगी चर्चा?
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
Data Centers का HUB बनेगा भारत, किन Shares में होगी कमाई ?| Paisa Live
Maithili Thakur Political Entry: बिहार चुनाव 2025 से पहले Maithili Thakur की राजनीति में चर्चा तेज
Early Snowfall: पहाड़ों पर बिछी बर्फ़ की चादर, J&K से Uttarakhand तक Winter का आगाज़!
Gold-Silver के बाद अब Bitcoin की धमाकेदार उड़ान – Record High पर पहुंचा, Amazon को भी पछाड़ा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग पासवान की मुलाकात, सीट बंटवारे पर होगी चर्चा?
धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग पासवान की मुलाकात, सीट बंटवारे पर होगी चर्चा?
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
ओटीटी
रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं मिर्जापुर की 'गोलू', श्वेता त्रिपाठी की इन 10 तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं मिर्जापुर की 'गोलू', श्वेता त्रिपाठी की इन 10 तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
जनरल नॉलेज
क्या पूरी तरह सोने का होता है गोल्ड मेडल? सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप
क्या पूरी तरह सोने का होता है गोल्ड मेडल? सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप
नौकरी
Police Jobs 2025: MP पुलिस कर रही SI से लेकर इन पदों पर भर्ती, ऐसे करें फटाफट आवेदन, ये है लास्ट डेट
MP पुलिस कर रही SI से लेकर इन पदों पर भर्ती, ऐसे करें फटाफट आवेदन, ये है लास्ट डेट
यूटिलिटी
आपके खाते में आएंगे या नहीं किसान सम्मान निधि के 2000, फटाफट कर लें चेक
आपके खाते में आएंगे या नहीं किसान सम्मान निधि के 2000, फटाफट कर लें चेक
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget