Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजगन मोहन रेड्डी ने क्यों बेंगलुरु पैलेस में भतीजी की शादी से किया इनकार? जानें वजह

जगन मोहन रेड्डी ने क्यों बेंगलुरु पैलेस में भतीजी की शादी से किया इनकार? जानें वजह

पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बहन शर्मिला के बेटी अंजलि की शादी बेंगलुरु फैमिली फंक्शन में शादी करने से मना कर दिया है. उन्होंने एक लेटर में इसके पीछे की वजह बताई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 27 Oct 2026 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला की बेटी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. अंजलि रेड्डी की शादी 25 नवंबर को रघुराम रेड्डी से होने वाली है. शादी के कार्ड भी बांटना शुरू हो गए हैं. शर्मिला चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी बेंगलुरु के येलाहांका में स्थित फैमिली पैलेस में हो लेकर जगन मोहन रेड्डी ने इससे मना कर दिया है.

जगन मोहन रेड्डी ने शादी के लिए इस जगह को चुनने के फैसले पर आपत्ति जताई है. विवाद के तूल पकड़ने पर 24 अक्टूबर को उनके कार्यालय ने मीडिया के लिए एक पत्र जारी किया.

बहन को लिखा था लेटर
बताया जा रहा है कि ये लेटर जगन मोहन रेड्डी ने 9 अक्टूबर को शर्मिला को लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज की थीं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जगन रेड्डी ने पैलेस में एक ग्रैंड शादी के आयोजन से जुड़ी गंभीर सुरक्षा चिंताओं का जिक्र किया है क्योंकि वो वहां रहते हैं.

लेटर में क्या लिखा
लेटर में जगन रेड्डी अपनी बहन को डियर शर्मी कहकर संबोधित करते हुए लिखा, "पिछले सात सालों में जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद मैं दिल से चाहता हूं कि अंजलि को जीवन भर खुशियां और प्यार मिले." लेटर में आगे कहा गया है, "मुझे पता चला है कि मेरी चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए, आप शादी का आयोजन मेरे बेंगलुरु वाले घर पर करना चाहती हैं. जिस जगह पर मैं रहता हूं वहां शादी कराने से सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होंगी और इस बारे में मैंने पहले भी कई लोगों के जरिए आपको बता दिया था."

जगन आगे कहते हैं कि शादी में बहुत सारे लोग आते हैं- जैसे सर्विस प्रोवाइडर, कैटरिंग स्टाफ, सजावट करने वाली टीमें, इवेंट मैनेजमेंट के लोग, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर और मेहमान." उन्होंने लिखा है, "इतने सारे लोगों का आना-जाना होगा, जिनमें से ज्यादातर को हम जानते भी नहीं हैं. साथ ही, इस जगह और आसपास के इलाकों के वीडियो और तस्वीरें भी बाहर जाएंगी, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है."

जगन ने आगे लिखा, "यह फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने अंजलि को बचपन से बड़ा होते देखा है और वो हमेशा उसके लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं." उन्होंने आगे कहा कि "सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़े खतरों को अनदेखा नहीं किया जा सकता. अगर बात मेरी अपनी बेटियों - हर्षा या वर्षा की भी होती तो भी मैं यही करता.

हैदराबाद में शादी करने की सलाह दी

जगन ने बताया कि उन्हें अपनी बहन के इस फैसले से बहुत दुख हुआ है. उन्होंने अपनी बहन से इस पर फिर से विचार करने की अपील की है. उन्होंने शर्मिला को हैदराबाद के लोटस पॉन्ड स्थित अपनी प्रॉपर्टी देने का प्रस्ताव भी दिया है, अगर वह “राजा की शादी की तरह किसी कन्वेंशन सेंटर या डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं.'' राजा शर्मिला के बेटे हैं और उनकी शादी साल 2024 में जोधपुर में हुई थी.

बता दें सूत्रों के अनुसार यह प्रॉपर्टी लगभग 20 एकड़ में फैली हुई है और इसमें जगन रेड्डी और शर्मिला के लिए अलग-अलग रिहायशी बंगले हैं. ये दोनों भाई-बहन अक्सर यहां आते-जाते रहते हैं.

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी ने त्रिपुंड के साथ सुबह-सुबह लिखा 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्', क्या हैं मायने?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
Read More
Published at : 27 Oct 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Bengaluru Jagan Mohan Reddy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Arnab Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
इंडिया
MLC Election Results 2026 LIVE: यूपी-बिहार समेत 4 राज्यों की 28 सीटों पर काउटिंग, थोड़ी देर में आएगा पहला रुझान
LIVE: यूपी-बिहार समेत 4 राज्यों की 28 सीटों पर काउटिंग, थोड़ी देर में आएगा पहला रुझान
इंडिया
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच', जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाए
'सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच', जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाए
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Arnab Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
Live: चक्रवाती तूफान अर्नब का दिखना शुरू हुआ असर, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, ट्रेनें, स्कूल बंद
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: दांव पर अनंत सिंह की भी साख, JDU की ओर से पहली प्रतिक्रिया
बिहार MLC चुनाव रिजल्ट: वोटों की गिनती के बीच JDU की ओर से पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
Live: SIR पर SC में सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर CJI ने कहा, 'नोटिस जारी हो चुका है'
आईपीएल 2026
WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
मुंबई इंडियंस कंगाल, WPL ऑक्शन से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
बॉलीवुड
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
‘कातिल नहीं, आशिक हूं', ‘किंग’ के दमदार पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का गजब अंदाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के लिए जरूरी है MLC चुनाव में 3 सीट, नहीं तो अखिलेश को होगा बड़ा नुकसान
सपा के लिए जरूरी है MLC चुनाव में 3 सीट, नहीं तो अखिलेश को होगा बड़ा नुकसान
इंडिया
साबरमती के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई, कैसी बीत रही जिंदगी?
साबरमती के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई, कैसी बीत रही जिंदगी?
एग्रीकल्चर
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
क्या है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जानें कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget