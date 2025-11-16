हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'उचित दंड मिला है', बिहार के नतीजों पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

'उचित दंड मिला है', बिहार के नतीजों पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

Jagadguru Rambhadracharya on Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए संत जगद्गुरु रामभद्राचार्य कहा कि महागठबंधन को उनकी करनी के हिसाब से उचित सजा मिली है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 16 Nov 2025 04:44 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रविवार (16 नवंबर, 2025) को संत जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में हिस्सा लिया. पदयात्रा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और जल्द ही कश्मीर में भी एक यात्रा आयोजित की जाएगी.

बिहार चुनाव के नतीजों पर भी की टिप्पणी
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन को उनकी करनी के हिसाब से उचित सजा मिली है. सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के अंतिम पड़ाव पर मंच से संबोधित करते हुए जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अब 'ओम शांति' नहीं, बल्कि 'ओम क्रांति-क्रांति-क्रांति' का समय है. उन्होंने कहा कि हर हिंदू कन्या झांसी की रानी की तरह साहसी बने और हर हिंदू घर में तुलसी तथा द्वार पर गाय हो, क्योंकि एक गाय के दर्शन से 99 करोड़ देवी-देवताओं के दर्शन का पुण्य मिलता है.


अब दिल्ली से कश्मीर तक निकाली जाएगी यात्रा: रामभद्राचार्य
उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही दिल्ली से कश्मीर तक एक बड़ी यात्रा निकाली जाएगी और वे खुद पूरे समय उसके साथ रहेंगे. रामभद्राचार्य ने कहा, 'कश्मीर को फिर से भारत का स्वर्ग बनाएंगे.' इसके साथ ही उन्होंने हर हिंदू से नियमित हनुमान चालीसा पाठ करने की अपील की और कहा कि नारी का सम्मान करना अनिवार्य है-नारी किसी भी स्थिति में ‘नर्क की खाई’ नहीं हो सकती है.

समान नागरिक संहिता की मांग
जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने मंच से कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि 'इनके यहां भेड़ों की तरह 25-25 बच्चे पैदा हो जाते हैं.' उन्होंने हिंदुओं से जागरूक होने की अपील करते हुए कहा कि अब परावर्तन सिद्धांत अपनाया जाएगा-जो भी हिंदू बनना चाहेगा, उसे हिंदू बनाया जाएगा और उसकी पूरी सुरक्षा की जाएगी.

‘अयोध्या बदली, काशी बदली… अब मथुरा की बारी’
जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आचार्य रामचंद्र दास ने कहा कि जैसे अयोध्या और काशी का रूप बदल गया, अब मथुरा की बारी है. उन्होंने कहा, 'राम खड़े हैं धनुष लिए, अब बंशी बजने वाली है,' यानी अगला बड़ा आंदोलन मथुरा को लेकर होगा.

धीरेंद्र शास्त्री ने किया स्वागत, संतों को पहनाई पट्टिका
कार्यक्रम में धीरेंद्र शास्त्री ने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का पट्टिका पहनाकर स्वागत किया. इस दौरान जगद्गुरु ने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद भी दिया. गंगा-यमुना की आरती के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने मंच पर मौजूद सभी संतों को पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया.

Published at : 16 Nov 2025 04:44 PM (IST)
Tags :
Dhirendra Shastri Jagadguru Rambhadracharya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
बिहार
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
Advertisement

वीडियोज

Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
बिहार
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
ब्यूटी
Men skincare: ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget