Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाISRO निजीकरण विवाद: असली तस्वीर क्या है और इसके क्या मायने हैं?

ISRO निजीकरण विवाद: असली तस्वीर क्या है और इसके क्या मायने हैं?

IN-SPACe के चेयरमैन पवन गोयनका ने ISRO के कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उन्हें अपने भविष्य को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 07 Sep 2026 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर इस समय एक अहम बहस खड़ी हो गई है. क्या ISRO धीरे-धीरे निजीकरण की ओर बढ़ रहा है? यह सवाल अचानक नहीं उठा. 4 सितंबर 2026 को ISRO के नौ कर्मचारी संगठनों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती निजी भागीदारी और खास तौर पर लॉन्च व्हीकल के निर्माण को निजी क्षेत्र या PSU को सौंपे जाने की दिशा पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा.

कर्मचारी संगठनों की चिंता की एक बड़ी वजह IN-SPACe के चेयरमैन पवन गोयनका का वह बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भविष्य में ISRO लॉन्च व्हीकल नहीं बनाएगा. इसके बाद ISRO चेयरमैन वी. नारायणन ने कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि ISRO का निजीकरण नहीं हुआ है और कर्मचारियों को अपने रोजगार और भविष्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है.

उन्होंने साफ किया कि निजी क्षेत्र को आगे लाने का उद्देश्य ISRO की भूमिका कम करना नहीं, बल्कि भारत के पूरे स्पेस इकोसिस्टम की क्षमता को कई गुना बढ़ाना है. यहीं से इस पूरे विवाद को समझने की शुरुआत होती है.

पहला सवाल, क्या ISRO का सचमुच निजीकरण हो रहा है?

सीधा जवाब है मौजूदा घोषित नीति के आधार पर इसे ISRO का निजीकरण कहना सही नहीं होगा. निजीकरण का सामान्य अर्थ किसी सरकारी संस्था के स्वामित्व, नियंत्रण या मूल संचालन को निजी हाथों में देना होता है. अभी ऐसा कोई घोषित फैसला सामने नहीं है जिसमें ISRO को निजी संस्था बनाने या उसका सरकारी नियंत्रण खत्म करने की बात हो. बल्कि सरकार की मौजूदा नीति का जोर Space Sector Reforms के तहत निजी कंपनियों और Non-Government Entities यानी NGEs को अंतरिक्ष क्षेत्र की पूरी वैल्यू चेन में प्रवेश देने पर है.

इसलिए मौजूदा बदलाव को ज्यादा सटीक तरीके से ऐसे समझा जा सकता है, ISRO खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि ISRO की पारंपरिक भूमिका का पुनर्गठन हो रहा है. और यही बदलाव आज की पूरी बहस का केंद्र है. 


ISRO निजीकरण विवाद: असली तस्वीर क्या है और इसके क्या मायने हैं?

ISRO चेयरमैन ने क्या कहा?

ISRO चेयरमैन वी. नारायणन ने कहा कि निजी प्लेयर्स को आगे लाने का मकसद देश की अंतरिक्ष क्षमता का विस्तार करना है. वी. नारायणन के मुताबिक, भारत का स्पेस प्रोग्राम करीब 64 साल पुराना है और फिलहाल भारत के पास अंतरिक्ष में 56 स्पेस एसेट्स हैं, जो देश के आम लोगों की सेवाओं में काम कर रहे हैं. लेकिन भविष्य की जरूरत इससे कहीं बड़ी है.

उन्होंने कहा, देश की ज़रूरत हर साल लगभग 50 लॉन्च व्हीकल्स की है, और हमें आगे बढ़ना है. यानी सरकार और ISRO के सामने चुनौती सिर्फ यह नहीं है कि भारत कितने रॉकेट बना सकता है, बल्कि यह है कि भारत अपनी कुल लॉन्च क्षमता को कितने बड़े स्तर तक ले जा सकता है.

वी. नारायणन ने निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात साफ शब्दों में कही, ISRO का प्राइवेटाइज़ेशन नहीं हुआ है. ISRO एक सरकारी संगठन है. उन्होंने कहा कि सरकारी निवेश के साथ ISRO अपनी भूमिका निभा रहा है. साथ ही देश में स्पेस इकोसिस्टम और स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए IN-SPACe, ISRO और NSIL को मिलकर काम करना है. यानी नई व्यवस्था में निजी क्षेत्र को आगे लाना ISRO को replace करने के बजाय उसकी क्षमता के साथ जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.


ISRO निजीकरण विवाद: असली तस्वीर क्या है और इसके क्या मायने हैं?

क्या सवाल उठ रहे?

ISRO चेयरमैन ने कर्मचारी संगठनों की चिंताओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया. उन्होंने माना कि कर्मचारियों की चिंताएं जायज़ हैं और उन्हें दूर करना ISRO की जिम्मेदारी है. यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्मचारी संगठनों की चिंता केवल नौकरी जाने की नहीं है. उनका सवाल है कि अगर ISRO धीरे-धीरे लॉन्च व्हीकल निर्माण, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और दूसरी operational activities से पीछे हटता है तो

1. मौजूदा कर्मचारियों की भूमिका क्या होगी?
2. इन-हाउस काम कितना बचेगा?
3. भर्ती का क्या होगा?
4. प्रमोशन और स्किल डेवलपमेंट के अवसरों पर क्या असर पड़ेगा?
5. वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता ISRO के भीतर किस तरह बनी रहेगी?

क्या ISRO के सारे रॉकेट अब निजी कंपनियां बनाएंगी? यही वह बिंदु है जहां पवन गोयनका के बयान और कर्मचारी संगठनों की चिंता को समझना जरूरी है.

पवन गोयनका ने ISRO के सामने मौजूद बड़े मिशनों का जिक्र करते हुए कहा, ''चंद्रयान सीरीज़, गगनयान, भारतीय स्पेस स्टेशन, चांद पर भारतीय का जाना, शुक्र और मंगल मिशन, दोबारा इस्तेमाल होने वाला भारी पेलोड ले जाने वाला व्हीकल, NavIC को मज़बूत करना और SPS सीरीज़ के सैटेलाइट्स मुझे नहीं लगता कि ISRO के पास कभी इतना सारा काम एक साथ रहा है.''

गोयनका ने आगे ISRO को इन सभी कार्यक्रमों की रीढ़ की हड्डी और मज़बूत आधार बताया. उन्होंने कहा कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका से ISRO की भूमिका कम हो जाएगी, उन्हें फिर से सोचना चाहिए.

उनके मुताबिक, हममें से हर किसी की अपनी भूमिका है. पूरी व्यवस्था तभी आगे बढ़ती है जब हम सब मिलकर काम करते हैं. यानी उनका तर्क है कि स्पेस इकोसिस्टम में ISRO, निजी कंपनियां, स्टार्टअप्स और अकादमिक संस्थान अलग-अलग भूमिकाओं में काम करेंगे.

दशकों तक भारत का स्पेस प्रोग्राम मुख्य रूप से एक सरकारी मॉडल पर चला. ISRO, रॉकेट डिजाइन करता था, बनाता था, टेस्ट करता था, लॉन्च करता था. सैटेलाइट डिजाइन और निर्माण से लेकर मिशन ऑपरेशन और नई तकनीक के विकास तक बड़ी जिम्मेदारी ISRO के पास थी. निजी उद्योग मुख्य रूप से ISRO की supply chain का हिस्सा था. अब मॉडल बदल रहा है. सरकार का विचार है कि जो technologies mature हो चुकी हैं और जिन्हें commercial scale पर बनाया जा सकता है, उनका Productionisation और Commercialisation Industry के जरिए किया जाए-

वहीं ISRO ज्यादा फोकस करे
1. Frontier R&D
2. नई पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल
3. Reusable Launch Vehicles
4. Advanced Propulsion
5. Human Spaceflight
6. Gaganyaan
7. Bharatiya Antariksh Station
8. Moon और Planetary Missions
9. Space Science
10. Strategic और critical space capabilities

यानी सवाल यह नहीं कि ISRO काम करेगा या प्राइवेट सेक्टर. सवाल यह है कि कौन सा काम किसके जिम्मे होगा. PSLV सबसे बड़ा उदाहरण है. PSLV भारत के सबसे सफल लॉन्च व्हीकल्स में से एक है.लेकिन अब इसके रेगुलर प्रोडक्शन को इंडस्ट्री के जरिए स्केल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. ISRO के मुताबिक HAL और L&T Consortium के साथ PSLV Productionisation की दिशा में काम किया जा रहा है.

ISRO निजीकरण विवाद: असली तस्वीर क्या है और इसके क्या मायने हैं?

मॉडल यह है कि इसरो द्वारा विकसित Mature Technology का उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यावसायीकरण करे, जबकि इसरो अगली पीढ़ी की तकनीकों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करे.

ISRO चेयरमैन ने खुद बताया कि आज भी ISRO के लॉन्च मिशनों में भारतीय उद्योग की भूमिका काफी बड़ी है.

आने वाले वर्षों में असली सवाल यही होगा कि यह बदलाव ISRO को उसकी Core Scientific और Strategic ताकत से दूर ले जाता है या उसे अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष तकनीक का और मजबूत नेतृत्वकर्ता बनाता है.


और पढ़ें
Published at : 07 Sep 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
ISRO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम, 1.10 लाख करोड़ के खरीद प्रस्ताव को DAC की मंजूरी
रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम, 1.10 लाख करोड़ के खरीद प्रस्ताव को DAC की मंजूरी
इंडिया
Xप्लेन: क्या J&K-लद्दाख पर भारत पीछे हटा? UN के नए नक्शे में दुनिया कितनी अलग
क्या J&K-लद्दाख पर भारत पीछे हटा? UN के नए नक्शे में दुनिया कितनी अलग
इंडिया
DU के दिमागी एलुमनाई अब क्यों नहीं…, सत्य निकेतन हादसे पर महुआ ने कसा तंज
DU के दिमागी एलुमनाई अब क्यों नहीं…, सत्य निकेतन हादसे पर महुआ ने कसा तंज
इंडिया
अमृतसर एयरपोर्ट पर ड्रोन से हड़कंप, कई फ्लाट्स रद्द, पुलिस ने क्या कहा?
अमृतसर एयरपोर्ट पर ड्रोन से हड़कंप, कई फ्लाट्स रद्द, पुलिस ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

SWATANTRA की फिजिकल पेशी क्यों नहीं? वकील ने उठाए सवाल, परिवार को अनहोनी का शक! |ABPLIVE
WORLD MAP CHANGED: दुनिया का नया नक्शा जारी! भड़का अमेरिका, भारत के लिए क्या बदला? |ABPLIVE
SAHARANPUR MOSQUE ROW: 115 साल पुरानी मस्जिद के दावे से लेकर बुलडोजर एक्शन तक, समझिए पूरा विवाद!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
बिहार
अनंत सिंह को JDU कार्यालय बुलाया गया, अनुज सिंह का किया था समर्थन
अनंत सिंह को JDU कार्यालय बुलाया गया, अनुज सिंह का किया था समर्थन
इंडिया
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
क्रिकेट
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
'जबरन रूसी आर्मी में भेज रही है...' पत्नी ने मदद के लिए इंडिया भेजा मैसेज
'जबरन रूसी आर्मी में भेज रही है...' पत्नी ने मदद के लिए इंडिया भेजा मैसेज
इंडिया
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
एग्रीकल्चर
घर बैठे बनवा सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, MP में लॉन्च हुआ पोर्टल
घर बैठे बनवा सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, MP में लॉन्च हुआ पोर्टल
ENT LIVE
Bigg Boss 20 House Tour: Bedroom के बाद Secret Room 2X में क्या है बड़ा ट्विस्ट?
Bigg Boss 20 House Tour: Bedroom के बाद Secret Room 2X में क्या है बड़ा ट्विस्ट?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 House Tour: Secret Room 20 पर लगा ताला, Salman Khan से जुड़ेगा बड़ा ट्विस्ट?
Bigg Boss 20 House Tour: Secret Room 20 पर लगा ताला, Salman Khan से जुड़ेगा बड़ा ट्विस्ट?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal ने Pyaar, Regret और Singh VS Kaur 2 पर की खास बातचीत
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal ने Pyaar, Regret और Singh VS Kaur 2 पर की खास बातचीत
ENT LIVE
Bigg Boss 20 House Tour: Gorilla, Ringmaster, Shark Pool और Gym में दिखेगा नया ट्विस्ट
Bigg Boss 20 House Tour: Gorilla, Ringmaster, Shark Pool और Gym में दिखेगा नया ट्विस्ट
ABP NEWS
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
Embed widget