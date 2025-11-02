भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने मार्च 2026 के अंत तक सात मिशन प्रक्षेपित करने का लक्ष्य तय किया है. इनमें गगनयान कार्यक्रम के तहत पहला मानवरहित मिशन भी शामिल है. यह जानकारी रविवार को इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने दी. उन्होंने कहा कि इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के तहत मानवयुक्त मिशन से पहले तीन मानवरहित मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है. इनमें से पहला मानवरहित लॉन्च ‘G1 मिशन’ मार्च 2026 तक होने की संभावना है. नारायणन ने कहा, ‘‘हमारा गगनयान कार्यक्रम अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है. यह अग्रिम चरण में है. सभी उपकरण श्रीहरिकोटा पहुंच चुके हैं और उन्हें संयोजित किया जा रहा है. हमने तीन मानव रहित मिशन की योजना बनाई है. पहला मानव रहित मिशन, ‘जी1 मिशन’, चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले पूरा हो जाएगा.’’उन्होंने यह जानकारी श्रीहरिकोटा से LVM3-M05 रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह CMS-03 के सफल लॉन्च के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान दी.

इसरो प्रमुख ने भविष्य के मिशन कार्यक्रमों के बारे में कहा कि मार्च 2026 के अंत से पहले सात मिशनों की योजना बनाई गई है. वह अंतरिक्ष विभाग के सचिव पद पर भी पदस्थ हैं. उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दृष्टिकोण के तहत की गई है कि इसरो अगले पांच सालों में 50 रॉकेट लॉन्च करेगा. नारायणन ने कहा, ‘‘हमने इस वित्तीय वर्ष के अंत से पहले सात प्रक्षेपण करने की योजना बनाई है. यह मार्च 2026 तक है.’’ उन्होंने इसरो की तरफ से प्रस्तावित मिशन के बारे में कहा कि रविवार (2 नवंबर 2025) के LVM3-M05 लॉन्चिंग के बाद एजेंसी एक अन्य LVM3 रॉकेट लॉन्च करेगा, जो एक ग्राहक के लिए कार्मिशियल कमिन्युकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट में ले जाएगा. नारायणन ने कहा, ‘‘इसके बाद, हम तीन और PSLV मिशन को अंजाम देंगे. इनमें से एक NSIL के ग्राहक के उपग्रह के लिए है.’’न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) इसरो की कार्मिशियल शाखा है.

GSLV-F 17 रॉकेट मिशन की भी योजना

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि इसरो ने एक अन्य प्रौद्योगिकी विकास मिशन PSLV-N की भी योजना बनाई है, जिसे चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा, ''बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं. हमने मार्च 2026 से पहले GSLV-F 17 रॉकेट मिशन की भी योजना बनाई है.''

