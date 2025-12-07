हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पति बिना तलाक के दूसरी महिला से करने जा रहा शादी', PAK में बैठी पत्नी ने PM मोदी से लगाई गुहार

'पति बिना तलाक के दूसरी महिला से करने जा रहा शादी', PAK में बैठी पत्नी ने PM मोदी से लगाई गुहार

इस दंपति की शादी 26 जनवरी 2020 को कराची के सिंध में हुई थी. विवाह के एक महीने बाद, 26 फरवरी 2020 को विक्रम निकिता को इंदौर लेकर आया, लेकिन कुछ दिन बाद वो उसे अटारी बॉर्डर पर छोड़कर आ गया था.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 07 Dec 2025 11:35 PM (IST)
इंदौर में गैर-भारतीय नागरिक दंपति के वैवाहिक विवाद में सिंधी पंच मध्यस्थता और विधिक परामर्श केंद्र ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है. मामला पाकिस्तान के कराची की रहने वाली निकिता और इंदौर में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक विक्रम नागदेव के बीच वैवाहिक विवाद (Marriage Dispute) से जुड़ा है. पीड़िता ने पति को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की मांग की है. वहीं, पीएम और गृह मंत्रालय से गुहार लगाई है. 

क्या है पूरा मामला?

इस दंपति की शादी 26 जनवरी 2020 को कराची के सिंध में संपन्न हुई थी. विवाह के एक महीने बाद, 26 फरवरी 2020 को विक्रम निकिता को इंदौर लेकर आया. आरोप है कि कुछ समय बाद 9 जुलाई 2020 को पति ने वीज़ा प्रक्रिया के नाम पर उन्हें अटारी बॉर्डर पर छोड़ दिया और वापस नहीं आए. 

लगातार अनदेखी और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पीड़िता निकिता ने 27 जनवरी 2025 को लिखित शिकायत दर्ज की. उन्होंने कहा कि उनके पति भारत में रहकर एक दिल्ली निवासी युवती से बिना तलाक के विवाह करने जा रहे हैं. इसके बाद सिंधी पंच मध्यस्थता केंद्र ने पति विक्रम और कथित मंगेतर दोनों को नोटिस जारी कर समझौता वार्ता आयोजित की. 

दंपति के बीच नहीं हो सका समझौता

हालांकि, कई दौर की बातचीत के बावजूद समझौता नहीं हो सका. जिसमें मध्यस्थता अधिनियम 2023 का पालन करते हुए तैयार की गई रिपोर्ट में केंद्र ने स्पष्ट लिखा कि दोनों पक्ष भारतीय नागरिक नहीं हैं और न्यायिक क्षेत्राधिकार पाकिस्तान से संबंधित होता है. इसलिए केंद्र ने पति विक्रम नागदेव को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की अनुशंसा जिलाध्यक्ष को भेजी है. 

वीडियो जारी कर की अपील

इस बीच, पीड़िता निकिता ने एक वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और उच्च अधिकारियों से मदद की अपील की है. उन्होंने मांग की है कि उनके पति को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए ताकि मामला कराची अदालत में सुना जा सके और उन्हें न्याय मिल सके. 

यह मामला गैर-भारतीय नागरिकों के वैवाहिक विवाद, वीज़ा नियमों और क्षेत्राधिकार को लेकर प्रशासनिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

Published at : 07 Dec 2025 11:35 PM (IST)
Home Ministry Pakistan NARENDRA MODI INDORE Sindh Pakistan Non-Indian Citizen Marriage Dispute
