IndiGo Flight Cancel: चेन्नई-चंडीगढ़... इंडिगो की कई उड़ाने रद्द, यात्रियों को राहत देने के लिए उठाए गए ये कदम, जानें अपडेट
6 दिसंबर को IndiGo ऑपरेशन आंशिक रूप से बहाल हुए, लेकिन पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लगेगा. एयरलाइंस, रेलवे और सरकार राहत के कदम उठा रही हैं.
देशभर के एयर यात्रियों के लिए 6 दिसंबर की सुबह कुछ राहत लेकर आई. इंडिगो ने ज्यादातर एयरपोर्ट्स से अपनी सेवाएँ दोबारा शुरू कर दीं. कई घंटे की उथल-पुथल और भारी रद्दीकरण के बाद उड़ानें अब चल तो रही हैं, लेकिन हालात अभी सामान्य नहीं माने जा रहे. इंडिगो के अनुसार ऑपरेशन को पूरी तरह ठीक होने में कुछ और दिन लगेंगे और उम्मीद है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच शेड्यूल स्थिर हो सकेगा.
उड़ानें शुरू होने के बाद भी यात्रियों की दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं. कई लोगों को अब भी रिफंड नहीं मिल पाया है, जबकि रीबुकिंग में बार-बार दिक्कत आ रही है. ऐप और वेबसाइट लगातार धीमे चल रहे हैं, जिससे टिकट बदलने या अपडेट देखने में समय लग रहा है. उड़ानों का समय भी लगातार बदल रहा है, जिससे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों जगह लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है.
दूसरी एयरलाइनों का सहयोग, स्पाइसजेट और एयर इंडिया आगे आए
इंडिगो के तकनीकी संकट के बाद अन्य एयरलाइनों ने यात्रियों की मदद के लिए कदम बढ़ाए. स्पाइसजेट ने कुछ नए रूट्स पर अतिरिक्त उड़ानें जोड़ीं और एयर इंडिया ने भी भीड़ वाले मार्गों पर अपनी क्षमता बढ़ाई. इससे कई फंसे हुए यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान उपलब्ध हो सकी.
रेलवे बना सबसे बड़ी राहत
हवाई सेवाओं में गड़बड़ी का सीधा असर रेलवे पर पड़ा और टिकटें मिनटों में भरने लगीं. इस स्थिति को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई रूट्स पर अतिरिक्त कोच जोड़े और विशेष ट्रेनें चलाकर लंबी दूरी के यात्रियों को राहत दी. यह कदम अचानक बढ़ी भीड़ को संभालने में बेहद प्रभावी साबित हुआ.
सरकार की 24 घंटे निगरानी
नागर विमानन मंत्रालय ने हालात को गंभीर मानते हुए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम सक्रिय किया है. DGCA लगातार सभी एयरलाइनों से अपडेट ले रहा है. किरायों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए सख्ती से निगरानी की जा रही है. मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य यात्रियों को नुकसान से बचाना और उड़ानों की नियमितता को जल्द से जल्द बहाल करना है.
यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
अगले कुछ दिनों में उड़ानों के समय में बदलाव संभव है. कई उड़ानें सीमित संख्या में चलाई जाएँगी और रिफंड या रीबुकिंग की प्रक्रिया भी सामान्य गति में लौटने में समय ले सकती है. फिलहाल इंडिगो की सेवाएँ धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं, लेकिन पूरी तरह सामान्य होने में कुछ दिन और लग सकते हैं.
तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की स्थिति
तिरुवनंतपुरम में आज इंडिगो की 22 घरेलू उड़ानें तय थीं, 11 आगमन और 11 प्रस्थान. इसके अलावा 4 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी सूची में थीं, जिनमें दो आगमन और दो प्रस्थान शामिल हैं. छह घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें तीन आगमन और तीन प्रस्थान शामिल है.
चेन्नई और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी असर जारी
चेन्नई हवाई अड्डे पर 48 इंडिगो उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें 28 प्रस्थान और 20 आगमन शामिल हैं. चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आज दस उड़ानें रद्द रहीं, जिससे स्थानीय यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
