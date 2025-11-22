रेलवे का बड़ा फैसला, बनारस स्टेशन का बदल दिया कोड, जानें कब से होगा लागू
यात्रियों की असुविधाओं को दूर करने के लिए रेलवे ने वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन का कोड बदलकर BNRS कर दिया है, जो 1 दिसंबर 2025 से लागू होगा.
वाराणसी के अलग-अलग रेलवे स्टेशन से रोजाना लाखों की संख्या में यात्री एक शहर से दूसरे शहर के लिए सफर करते हैं. इस दौरान बनारस रेलवे स्टेशन और कैंट रेलवे स्टेशन को लेकर यात्रियों में अक्सर दुविधा की स्थिति रहती है. कई बार तो इन रेलवे स्टेशन के कोड को लेकर असमंजस में यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती है, लेकिन अब बनारस रेलवे स्टेशन का नया कोड लागू किया जाएगा जिससे यात्रियों को स्टेशन की पहचान करने में सहजता होगी.
BSBS से बदलकर हो जाएगा BNRS
ABP लाइव को मिली जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर से वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन का कोड BNRS होगा. इससे पहले इस स्टेशन से आवागमन करने वालों की ट्रेन की टिकट पर BSBS अंकित रहता था. सबसे ज्यादा दुविधा यात्रियों को इसलिए भी होती थी, क्योंकि यहां से ही करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है जिसका कोड BSB है. बनारस रेलवे स्टेशन से बंगाल, बिहार समेत उत्तर भारत के विभिन्न शहरों के लिए दर्जनों ट्रेनें रोज चलती है.
असमंजस के चलते लोगों की छूट जाती थी ट्रेन
ऐसे में कई बार तो यात्री इस कोड की दुविधा में दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाते थे, जिसकी वजह से उनकी ट्रेन छूट जाती थी लेकिन अब यह असमंजस नहीं होगा और BNRS कोड को 1 दिसंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा.
बनारस रेलवे स्टेशन को पहले मडुवाडीह स्टेशन के नाम से जाना जाता था
बनारस रेलवे स्टेशन अपनी स्वच्छता और व्यवस्थाओं को लेकर देश के बेहतरीन रेलवे स्टेशन में गिना जाता रहा है. जुलाई 2021 के पूर्व इस स्टेशन को मडुवाडीह स्टेशन के नाम से जाना जाता था. लेकिन इसे बनारस रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया. अब स्टेशन का कोड BNRS तय किया गया है जो 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा.
