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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबांकीपुर में बीजेपी के प्रत्याशी बदलने के बाद नितिन नवीन का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'नीरज कुमार सिन्हा का...'

बांकीपुर में बीजेपी के प्रत्याशी बदलने के बाद नितिन नवीन का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'नीरज कुमार सिन्हा का...'

Bankipur Bypoll 2026: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने नीरज कुमार की सराहना करते हुए कहा कि बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन के लिए उनका निरंतर समर्पण इस दायित्व का आधार है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 11 Jul 2026 05:11 PM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने नीरज कुमार सिन्हा भारती को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिन्हें शनिवार (11 जुलाई, 2026) को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बधाई भी दी है. नितिन नवीन ने नीरज कुमार की सराहना करते हुए कहा कि बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन के लिए उनका निरंतर समर्पण इस दायित्व का आधार है.

नितिन नवीन ने पोस्ट शेयर कर दी बधाई

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर बांकीपुर सीट से पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भारती को बधाई दी है. पोस्ट में नितिन नवीन ने एक पुरानी फोटो भी साझा की है, जिसमें वो नीरज कुमार सिन्हा भारती को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

वहीं, पोस्ट के कैप्शन में नितिन नवीन ने लिखा, ‘नमन् बांकीपुर! बांकीपुर की माटी से जुड़े युवा और समर्पित कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा भारती जी को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का प्रत्याशी घोषित होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.’ 

BJP उम्मीदवार को चुनाव में जीताने के लिए नितिन नवीन की अपील

उन्होंने आगे कहा, ‘बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन के लिए उनका निरंतर समर्पण इस दायित्व का आधार है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि बांकीपुर की देवतुल्य जनता नीरज कुमार सिन्हा भारती जी को अपना आशीर्वाद देकर उन्हें प्रचंड मतों से विजयी बनाएगी और विकास और सुशासन की इस यात्रा को आगे बढ़ाएगी.’

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने X पोस्ट में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भारती के नाम का एक हैशटैग #BankipurKaBetaNeeraj भी शेयर किया है.

नीरज कुमार से पहले अभिषेक बंटी को BJP ने दिया था टिकट

हालांकि, नीरज कुमार सिन्हा भारती से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बांकीपुर सीट से भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयूमो) के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अभिषेक बंटी ने व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनावी मैदान से अपना नामांकन वापस ले लिया था.

अभिषेक बंटी के नामांकन वापस लेने के तुरंत बाद भाजपा आलाकमान ने बांकीपुर के नरेंद्र भारतीय मंडल के अध्यक्ष नीरज कुमार सिन्हा भारती को अपना नया आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया. 

यह भी पढ़ेंः बांकीपुर उपचुनाव: BJP ने फिर कर दी बड़ी गलती! पहले टिकट काटा, अब नए कैंडिडेट के बायोडेटा में गड़बड़ी?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 11 Jul 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Nitin Nabin BJP BIHAR Bankipur Bypoll 2026 Neeraj Kumar Sinha Bharti
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