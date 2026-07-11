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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाथार से आए बदमाश, गाड़ी से बांधकर ATM मशीन को निकाला बाहर, फिल्मी स्टाइल में कैश लेकर हुए रफूचक्कर

थार से आए बदमाश, गाड़ी से बांधकर ATM मशीन को निकाला बाहर, फिल्मी स्टाइल में कैश लेकर हुए रफूचक्कर

ओडिशा के बालासोर से चोरी डकैती की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां थार से आए बदमाशों ने कथित तौर पर एक एटीएम को रस्सी के जरिए गाड़ी से बांधा और मशीन उखाड़ ली. उसके बाद सारा कैश निकाल लिया

Written By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर |  Updated at : 11 Jul 2026 02:54 PM (IST)
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ओडिशा के बालासोर से चोरी डकैती की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो एटीएम ही उखाड़कर साथ ले गए. बीती रात (10 जुलाई) को रात में कुछ अज्ञात बदमाशों ने कथित तौर पर एक ATM को महिंद्रा थार SUV से रस्सी से बांधकर उखाड़ लिया.

बदमाशों ने न सिर्फ रस्सी से बांधकर एटीएम मशीन को उखाड़ा बल्कि उसे थार गाड़ी से घसीटते हुए भी ले गए. बदमाशों ने उसके बाद एटीएम मशीन को तोड़ दिया और सारा कैश निकालकर रफू चक्कर हो गए. यह घटना बालासोर जिले के खैरा थाना अंतर्गत तुदिगाडिया बाजार इलाके की बताई जा रही हैं, जहां रात करीब 2 बजे इस चौंका देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है.

फिल्मी स्टाइल में दिया वारदात को अंजाम
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पांच से ज़्यादा लोग एक काली थार गाड़ी में एटीएम कियोस्क पर पहुंचे. उन्होंने कथित तौर पर एटीएम को एक रस्सी से गाड़ी से बांधा, मशीन को उखाड़ा और उसे घसीटते हुए वहां से ले गए. माना जा रहा है कि आरोपी ATM को एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने उसे तोड़कर कैश निकाल लिया और भाग गए. भागने से पहले उन्होंने खराब हो चुकी मशीन को सड़क किनारे छोड़ दिया.

CCTV फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस
यह पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. पुलिस आरोपियों की पहचान करने और लूट में इस्तेमाल की गई गाड़ी का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज की जांच कर रही है. चोरी हुई नकदी की सही रकम का अभी पता नहीं चल पाया है. इस डकैती से स्थानीय निवासियों में चिंता पैदा हो गई है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है. 

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About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 02:54 PM (IST)
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