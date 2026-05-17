'तूफान से पहले की शांति...', ट्रंप के सोशल पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या फिर ईरान पर होगा अटैक?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'तूफान से पहले की शांति...', डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या फिर से होगा ईरान पर अटैक?

'तूफान से पहले की शांति...', डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या फिर से होगा ईरान पर अटैक?

Middle East Conflict: अगर दोनों देशों के बीच बातचीत फेल हुई तो आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं. ऐसे में जंग फिर से भड़क सकती है. मामला दोनों देशों के बीच पांच शर्तों को लेकर फंसा हुआ है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 18 May 2026 12:00 AM (IST)
Preferred Sources

Iran US War:  ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की गुंजाइश नजर नहीं आती दिख रही है. दोनों देशों के बीच सीजफायर के बाद दुनिया को उम्मीद थी कि शायद युद्ध समाप्ति को लेकर किसी तरह की बात बनेगी, हालांकि अब उम्मीद बहुत ही कम नजर आ रही है. 

इधर, अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है कि अगर दोनों देशों के बीच बातचीत फेल हुई तो आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं. ऐसे में जंग फिर से भड़क सकती है. मामला दोनों देशों के बीच पांच शर्तों को लेकर फंसा हुआ है. 

यूरेनियम ट्रांसफर, न्यूक्लियर प्लांट्स में कटौती और... ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप ने रखी पांच बड़ी शर्तें, क्या मानेगा तेहरान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए युद्ध की चेतावनी दी है, जिसने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. इस तस्वीर में अमेरिका के राष्ट्रपति मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली लाल टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी नौसेना अधिकारी के साथ खड़े हैं. यह तस्वीर AI Generated है. दोनों एक वॉर शिप पर खड़े हैं. पीछे समुद्री लहरे उछाल मार रही हैं. तस्वीर को देखकर साफ लग रहा है कि माहौल तनाव पूर्ण हैं. वहीं, एक ईरान का जहाज भी इसमें नजर आ रहा है. 

ट्रंप ने तस्वीर पर क्या लिखा है? 

ट्रंप ने इस तस्वीर पर लिखा है कि तूफान से पहले की शांति. ऐसे में अब वैश्विक स्तर पर कयास लगाए जा रहे हैं, कि क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने वाला है? या किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है. 

साथ ही ट्रंप लगातार चेतावनी भी ईरान को लेकर जारी कर रहे हैं. इसमें वह कह रहे हैं कि अगर ईरान जल्द राजी नहीं होता है, तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन भरोसे की कमी अभी भी सबसे बड़ी वजह बनकर सामने खड़ी है. 

ईरान की वो कौनसी मांगे हैं, जो समझौते में बाधा बनी हुई है
ईरान की मांग है कि लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर जारी सैन्य संघर्ष और लड़ाई को तुरंत पूरी तरह से रोका जाए. साथ ही अमेरिका से बातचीत आगे बढ़ाने से पहले उसपर लगाए सभी आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए. विदेशों में रोकी गई सारी संपत्ति और जमे हुए फंड को बिना किसी देरी के तुरंत जारी किया जाए. इस पूरी जंग में उसे जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए. साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मान्यता दी जाए. यह उसकी संप्रभुता का हिस्सा है. 

यह भी पढ़ेंः यूक्रेन ने रूस पर किया बड़ा ड्रोन हमला, एक भारतीय की मौत और तीन अन्य घायल

Published at : 17 May 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
NEWS WORLD NEWS Iran US War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तूफान से पहले की शांति...', डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या फिर से होगा ईरान पर अटैक?
'तूफान से पहले की शांति...', ट्रंप के सोशल पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या फिर ईरान पर होगा अटैक?
इंडिया
केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन लेंगे शपथ, राहुल गांधी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल
केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन लेंगे शपथ, राहुल गांधी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल
इंडिया
7.75 अरब डॉलर के पार पहुंचा भारत-स्वीडन व्यापार, PM मोदी-क्रिस्टरसन के बीच निवेश पर बनी बात
7.75 अरब डॉलर के पार पहुंचा भारत-स्वीडन व्यापार, PM मोदी-क्रिस्टरसन के बीच निवेश पर बनी बात
इंडिया
त्रिवेंद्रम-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने के बाद एक्शन में रेल मंत्रालय, मामले की जांच के लिए बनाई हाई लेवल कमेटी
राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने के बाद एक्शन में रेल मंत्रालय, मामले की जांच के लिए बनाई हाई लेवल कमेटी
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘टैगोर-नेता जी की धरती को डर और ताकत से नहीं...’, बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर बोलीं ममता बनर्जी
‘टैगोर-नेता जी की धरती को डर और ताकत से नहीं...’, बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर बोलीं ममता बनर्जी
दिल्ली NCR
Eid-Al-Adha 2026: भारत में किस दिन मनाई जाएगी बकरीद? दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कर दिया बड़ा ऐलान
भारत में किस दिन मनाई जाएगी बकरीद? दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कर दिया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'कोई साथ रहना नहीं चाहता...', सलमान खान को सता रहा अकेलापन? शर्टलेस फोटो शेयर कर कही ये बात
'कोई साथ रहना नहीं चाहता...', सलमान खान को सता रहा अकेलापन? शर्टलेस फोटो शेयर कर कही ये बात
इंडिया
'नई सरकार को जल्दी नहीं...', कमल हासन ने तमिलनाडु की जनता से की खास अपील, रजनीकांत को लेकर क्या बोले?
'नई सरकार को जल्दी नहीं...', कमल हासन ने तमिलनाडु की जनता से की खास अपील, रजनीकांत को लेकर क्या बोले?
इंडिया
कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश, दिल्ली में 45 डिग्री पहुंच सकता है पारा, जानें देश के मौसम का हाल
कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश, दिल्ली में 45 डिग्री पहुंच सकता है पारा, जानें देश के मौसम का हाल
ट्रेंडिंग
Video: कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
हेल्थ
Pregnancy High BP: 2 मिनट का टेस्ट और मां-बच्चे की जिंदगी सुरक्षित, जानें प्रेग्नेंसी में क्यों है यह जरूरी?
2 मिनट का टेस्ट और मां-बच्चे की जिंदगी सुरक्षित, जानें प्रेग्नेंसी में क्यों है यह जरूरी?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget