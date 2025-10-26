भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान से सटी सीमा के पास बड़े पैमाने पर संयुक्त युद्धाभ्यास ‘त्रिशूल’ करने जा रही हैं. यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान थलसेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ ऑपरेशन की रणनीतियों का प्रदर्शन करेंगी. भारत की इस तैयारी से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और वहां लाहौर से कराची तक आपात कदम उठाए जा रहे हैं.

पाकिस्तान ने बदले एयर रूट्स

भारत के सैन्य अभ्यास की खबर के बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) ने तुरंत कराची और लाहौर के फ्लाइट रूट में बदलाव का ऐलान कर दिया. ये बदलाव 28 अक्टूबर सुबह 5:01 बजे से 29 अक्टूबर सुबह 9 बजे (पाकिस्तान समय) तक लागू रहेंगे. पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने इस संबंध में एक NOTAM जारी किया है.

‘सेफ्टी कारण’ बताकर किया गया बदलाव

हालांकि पाकिस्तान ने इसे एक ‘रूटीन ऑपरेशनल सेफ्टी’ कदम बताया है. PAA के मुताबिक, यह बदलाव केवल एयर ट्रैफिक की सुरक्षा और प्रभावी प्रबंधन के लिए किए गए हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान को भारत की ‘त्रिशूल’ मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान किसी हथियार परीक्षण या बॉर्डर मूवमेंट की आशंका है, इसलिए यह कदम उठाया गया.

पिछली बार ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बढ़ा था तनाव

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया था, जिसमें पीओके और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी.

तब से पाकिस्तान कई बार भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर चुका है. फिलहाल भी पाकिस्तान के अधिकारी भारत में रजिस्टर्ड एयरलाइनों को अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान की अनुमति नहीं दे रहे हैं.

क्या है भारत का ‘त्रिशूल’ युद्धाभ्यास

‘त्रिशूल’ भारत की सालाना ट्राई-सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज है, जिसमें थलसेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ भाग लेती हैं. इस बार अभ्यास राजस्थान और गुजरात की सीमाओं के पास होगा, जहां से पाकिस्तान की निगरानी भी संभव है.



दहशत में पाकिस्तान नेवी के चीफ ने सर क्रीक का दौरा किया

इस बीच पाकिस्तानी नेवी चीफ ने विवादित 'सर क्रीक' इलाके का दौरा किया और तीन होवरक्राफ्ट को यहां तैनात किया है. यह युद्धाभ्यास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर सख्त चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था- 'अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक सेक्टर में कोई हरकत की, तो जवाब ऐसा होगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे.'

एयरस्पेस के लिए भारत ने भी जारी किया नोटिस

भारत ने भी NOTAM जारी कर सभी विमानों को 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक राजस्थान-गुजरात बॉर्डर के एयरस्पेस से दूर रहने का निर्देश दिया है. इससे साफ है कि ‘त्रिशूल’ अभ्यास न केवल रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है, बल्कि पड़ोसी देशों के लिए एक मजबूत संदेश भी है कि भारत हर खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है.