ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले रफाल फाइटर जेट की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, ब्रह्मोस से लैस सुखोई स्क्वाड्रन, एस-400 मिसाइल यूनिट और लोएटरिंग म्युनिशन की यूनिट को इस साल भारतीय वायुसेना दिवस पर विशेष प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा.

8 अक्टूबर, 2025 (बुधवार) को भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस है. ऐसे में राजधानी दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर वायुसेना दिवस मनाया जाएगा. समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह इन सभी कॉम्बेट यूनिट को सम्मानित करेंगे.

ऑपरेशन सिंदूर के लिए इन सभी को किया जाएगा सम्मानित

ऑपरेशन सिंदूर (6-10 मई, 2025) के दौरान अंबाला स्थित रफाल (राफेल) की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के बहावलपुर और मुरीदके स्थित मुख्यालयों पर बमबारी कर तबाह किया था. रूस में निर्मित एस-400 मिसाइल यूनिट (ट्रायम्फ) ने पाकिस्तान के पांच (05) एफ-16 और जेएफ-17 क्लास फाइटर जेट सहित एक टोही विमान को मार गिराया था. ऐसे में ट्रायम्फ यूनिट को भी वायुसेना प्रमुख के हाथों प्रशस्ति पत्र हासिल होगा.

सुखोई की जिस टाइगर-शार्क स्क्वाड्रन को सम्मानित किया जा रहा है, उसके लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के दो (02) रनवे, दो (02) कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और तीन (03) हैंगर को ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए बर्बाद किया था. इसके अलावा पाकिस्तानी वायुसेना के चार (04) रडार स्टेशन को लोएटरिंग म्युनिशन (कामकाजी ड्रोन) के जरिए बर्बाद करने वाली क्रिस्टल यूनिट को भी सम्मानित किया जाएगा.

97 वायु-योद्धाओं को भी किया जाएगा सम्मानित

इसके अलावा, एएन-32 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की यूनिट और 7 बेस डिपो को भी प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा. यूनिट को प्रशस्ति पत्र के अलावा, इस साल कुल 97 वायु-योद्धाओं को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए एयरफोर्स-डे पर सम्मानित किया जाएगा.

वायुसेना दिवस के लिए IAF ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल

इस बीच सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को हिंडन एयरबेस पर बुधवार (8 अक्टूबर, 2025) को होने वाली पारंपरिक परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया. हालांकि, बीती रात रविवार (5 अक्टूबर) को हुई बारिश के चलते रिहर्सल में खलल पड़ा और परेड को टारमेक (खुले एरिया) के बजाए हैंगर में किया गया.

तीन साल बाद दिल्ली में वायुसेना दिवस का होगा आयोजन

पूरे तीन साल बाद, भारतीय वायुसेना दिवस राजधानी दिल्ली में लौटा है. साल 2022 में वायुसेना दिवस को चंडीगढ़ में मनाया गया था, तो 2023 में प्रयागराज और पिछले साल (2024) में चेन्नई में. हालांकि, इस साल वायुसेना दिवस के मौके पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की फ्लाई पास्ट को हिंडन पर आयोजित नहीं किया गया है. 9 नवंबर को गुवाहाटी (असम) में ब्रह्मपुत्र नदी की एयर-स्पेस में फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाएगा.

