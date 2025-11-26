ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स की ताकत पूरी दुनिया ने देखी. पाकिस्तानी सेना ने 300 से 600 ड्रोन भारतीय सीमा में भेजे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने एक-एक ड्रोन को बुरी तरह तबाह कर दिया. अब भारत अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करने के साथ अपग्रेड भी कर रहा है. एक तरफ भारत इजरायल के आयरन डोम और अमेरिका के गोल्डन डोम की तरह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र पर काम कर रहा है, तो वहीं वह मॉर्डन एयर डिफेंस सिस्टम की भी तलाश में है.

सीमा पर बढ़ते तनाव और ड्रोन हमलों की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश में तेजी ला रही है. इसी कड़ी में जर्मनी की कंपनी का ओरलिकॉन स्काईशील्ड (Orelikon Skyshield) सिस्टम एक प्रमुख दावेदान बनकर उभरा है. ओरलिकॉन स्काईशील्ड को ड्रोन, क्रूज, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और निचली उड़ान वाले फाइटर जेट्स से निपटने के लिए बनाया गया है.

मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद भारतीय सेना शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (SHORAD) पर फोकस कर रही है, जिसमें ओरलिकॉन स्काईशील्ड का नाम सामने आया है. ये हर मौसम में काम करने में सक्षम है और 5 किमी की रेंज तक ड्रोन, मिसाइल और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान को निशाना बना सकता है. इसको ट्रक और कंटेनर पर बहुत कम समय में ही तैनात किया जा सकता है. साथ ही इसके मॉड्यूल को जरूरत के हिसाब से जोड़ा या हटाया भी जा सकता है.

ओरलिकॉन स्काईशील्ड की खासियतें-