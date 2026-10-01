उम्मीद के मुताबिक मानसून न पड़ने के कारण देश के कई राज्य इस साल गंभीर सूखे की चपेट में हैं. मौसम विभाग ने भी बताया है कि इस साल भारत ने वर्ष 2001 के बाद से अब तक का चौथा सबसे कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून दर्ज किया है. सामान्य तौर पर जून से सितंबर तक मानसून सत्र के दौरान देश में 868.6 मिलीमीटर औसत बारिश होती है, लेकिन इस बार भारत में केवल 759.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि दीर्घकालिक औसत का 87.4 फीसदी ही है.

इस साल कम बारिश का कारण प्रशांत महासागर में तेजी से उभरे मजबूत अल नीनो के प्रभाव को माना जा रहा है. इस मानसून की सबसे भयावह और चिंताजनक बात इसका असमान क्षेत्रीय वितरण रही, जिसके कारण पूर्वोत्तर भारत में 125 सालों का रिकॉर्ड टूट गया और देश भर के करीब 316 जिलों में सूखे जैसे संकट की स्थिति पैदा हो गई है.

मानसून की राष्ट्रीय स्थिति और मुख्य आंकड़े

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस बार देश में राष्ट्रीय स्तर पर मानसून की वर्षा में भारी गिरावट दर्ज की गई है. देश भर में मानसून के दौरान होने वाली कुल बारिश में सामान्य औसत के मुकाबले 12 से 13 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. 2015 के बाद से पिछले 11 वर्षों का सबसे सूखा मानसून रहा है. इसके साथ ही यह आजादी के बाद से अब तक के 10 सबसे सूखे मानसून सत्रों में भी शामिल हो गया है.

देश के कुल जिलों में से लगभग 43 प्रतिशत जिलों (316 जिलों) में सामान्य से काफी कम या बहुत कम बारिश दर्ज की गई.

कहां मिली राहत, कहां पड़ा सूखा?

मौसम विभाग के अनुसार, जहां मध्य भारत (LPA का 97%) और उत्तर-पश्चिम भारत (LPA का 94.1%) ने सामान्य बारिश हासिल करके राहत की सांस ली, वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत जल संकट की स्थिति में आ गए.

वर्ष 1901 के बाद से यानी पिछले 125 वर्षों के इतिहास में पूर्वोत्तर भारत में इस बार सबसे कम बारिश हुई. यहां सामान्य 1,347.4 मिमी की तुलना में केवल 1,014.7 मिमी बारिश (LPA का 74%) दर्ज की गई.

राज्य में लगातार 5वें साल सूखे का सामना करना पड़ा है. बिहार के कुल 38 जिलों में से 31 जिलों (82%) में वर्षा की भारी कमी दर्ज की गई है.

दक्षिण भारत में पिछले 24 वर्षों का सबसे सूखा मानसून रहा, जहां सामान्य से 23% से अधिक की कमी दर्ज की गई और केवल 542 मिमी बारिश दर्ज हुई (LPA का 76%). यह 1901 के बाद से चौथी सबसे कम मानसूनी वर्षा है.

पंजाब में पिछले वर्ष के मुकाबले स्थिति खराब रही. जहाँ पिछले साल 41% अधिक बारिश हुई थी, वहीं इस वर्ष 42% की भारी गिरावट (-42%) दर्ज की गई.

पिछले 8 वर्षों में पहली बार पश्चिमी राजस्थान की बारिश में 31% की गिरावट आई है, जो वर्ष 2009 के बाद सबसे कम है.

महीने-दर-महीने बारिश का हाल और कम दबाव के तंत्र का सहारा

मानसून 2026 के चार महीनों के दौरान बारिश का पैटर्न अत्यधिक उतार-चढ़ाव भरा रहा. मानसून की शुरुआत में ही झटका लगा और जून में सामान्य से 35.4% कम बारिश हुई, जिसने पूरे सत्र की सबसे बड़ी कमी दर्ज की.जुलाई एकमात्र ऐसा महीना रहा, जहां मानसून ने रफ्तार पकड़ी और सामान्य से 1% अधिक बारिश दर्ज की गई. अगस्त में सामान्य से 16.3% कम तथा सितंबर में 7.6% कम बारिश हुई.

अब सितंबर में मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई. हालांकि कुछ क्षेत्रों में कम दबाव के क्षेत्र बनने से हल्की से मध्यम बारिश हुई, लेकिन समग्र रूप से सितंबर में बारिश सामान्य से कम रही. पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से सूखे जैसे संकट से प्रभावित रहे, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून की वापसी तेजी से आगे बढ़ी.

अक्टूबर के आसार

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात और एमपी से दक्षिण-पश्चिम मानसून की पूरी तरह से विदाई हो जाएगी और मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा. दक्षिण भारत राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल और तटीय कर्नाटक में पूर्वोत्तर मानसून के प्रभाव के कारण अक्टूबर के शुरुआती दिनों में गरज-चमक के साथ हल्की से भारी बारिश की संभावना है.

असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में स्थानीय मौसमी प्रणालियों के कारण हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है.

ओड़िशा बना अपवाद

जहां एक तरफ देश के ज्यादातर हिस्से सूखे की चपेट में थे, वहीं ओड़िशा राज्य इस मानसूनी संकट का अपवाद साबित हुआ. ओड़िशा में पिछले 20 वर्षों की सबसे अधिक मानसूनी बारिश दर्ज की गई. राज्य में 1,480 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश हुई, जिससे यह वर्ष 1901 के बाद से ओड़िशा के इतिहास में 5वीं सबसे अधिक बारिश वाला मानसून सत्र बन गया.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर में फिलहाल मजबूत अल नीनो की स्थिति बनी हुई है. इस भौगोलिक स्थिति के असर के कारण आगामी समय में भी मौसम का मिजाज असामान्य रहने की संभावना जताई जा रही है. देश भर के जलाशयों के जलस्तर और कृषि पर पड़ने वाले इस सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को लेकर विभिन्न राज्य सरकारों को एहतियाती कदम उठाने की आवश्यकता है.