रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने कड़ी नाराजगी जताई है. VHP ने फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने और इसे दिखाने पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है. संगठन का आरोप है कि फिल्म में महर्षि वाल्मीकि की रामायण की कहानी को बदलकर दिखाया गया है.

विहिप के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने कहा कि फिल्म में भगवान राम और उनके परिवार को हल्के तरीके से दिखाया गया है, जबकि रावण को अच्छा बताने की कोशिश की गई है. उनका कहना है कि अहिल्या उद्धार, निषादराज गुह की दोस्ती और केवट की भक्ति जैसे जरूरी प्रसंग फिल्म में दिखाए ही नहीं गए हैं.

फिल्म को लेकर क्यों हो रहा विवाद

विहिप का आरोप है कि भगवान राम ने ऋषि-मुनियों के यज्ञ और गुरुकुलों की रक्षा के लिए राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन फिल्म में इस लड़ाई को सीता के अपहरण का बदला लेने की लड़ाई के तौर पर दिखाया गया है.

संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि फिल्म में रावण को गरीबों और दबे-कुचले लोगों का मददगार बताने की कोशिश की गई है. विहिप का कहना है कि रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी है और कहानी में इस तरह के बदलाव लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं.

हिंदू जनजागृति समिति ने भी लगाए आरोप

इसके अलावा इस फिल्म को लेकर हिंदू जनजागृति समिति ने भी आरोप लगाया है कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई मूल कथा से अलग है. संगठन का दावा है कि फिल्म में रावण का महिमामंडन किया गया है जबकि भगवान राम और लक्ष्मण को गलत और विकृत रूप में दिखाया गया है. समिति ने चेतावनी दी है कि अगर फिल्म के दूसरे भाग में भी इसी तरह के बदलाव देखने को मिले, तो वे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे.

समिति का आरोप है कि फिल्म में रावण को गरीबों के उद्धारक और महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने वाले के रूप में दिखाया गया है, जबकि दूसरी ओर लक्ष्मण के चरित्र को अभद्र और क्रोधी दिखाकर उनका अपमान किया गया है.

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