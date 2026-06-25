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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'1983 का सपना, 2026 में बड़ी कामयाबी' DRDO के Netra AEW&C को मिली FOC, भारतीय वायुसेना को मिलेगी बड़ी ताकत

'1983 का सपना, 2026 में बड़ी कामयाबी' DRDO के Netra AEW&C को मिली FOC, भारतीय वायुसेना को मिलेगी बड़ी ताकत

डीआरडीओ द्वारा विकसित यह हाईटेक प्रणाली भारतीय वायुसेना की निगरानी और हवाई युद्ध क्षमता को नई मजबूती देगी. Operation Sindoor के दौरान Netra ने अपनी परिचालन क्षमता सफलतापूर्वक साबित की थी.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 25 Jun 2026 02:34 PM (IST)
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भारत की स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) प्रणाली Netra को Final Operational Clearance (FOC) मिल गया है. डीआरडीओ द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक प्रणाली भारतीय वायुसेना की निगरानी और हवाई युद्ध क्षमता को नई मजबूती देगी. Operation Sindoor के दौरान Netra ने अपनी परिचालन क्षमता सफलतापूर्वक साबित की थी, जिसके बाद इसके अंतिम प्रमाणन का रास्ता साफ हुआ. यह प्रणाली लंबी दूरी तक हवाई गतिविधियों की निगरानी, दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का समय रहते पता लगाने तथा लड़ाकू विमानों को रियल-टाइम दिशा-निर्देश देने में सक्षम है. FOC मिलना भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

क्या कहते हैं अधिकारीं?

डीआरडीओ के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स (CABS) की वैज्ञानिक एवं निदेशक के. राजलक्ष्मी मेनन ने इस उपलब्धि को भारत, भारतीय वायुसेना और हर भारतीय के सपने से जोड़ा. उन्होंने कहा, 'यह भारत का गौरव, भारतीय वायुसेना का अनमोल रत्न और हर भारतीय का सपना है. भारतीय वायुसेना की स्वदेशी AEW&C प्रणाली हासिल करने की कोशिश को 1983 में उस समय आंशिक मंजूरी मिली थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ के तहत 'एयरोस्पेस सर्विलांस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल' प्रोजेक्ट ऑफिस बनाने की अनुमति दी. इसका कार्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया गया, जबकि मुख्यालय दिल्ली में था. AEW&C से जुड़े सभी शुरुआती अध्ययन 'प्रोजेक्ट गार्जियन' के तहत किए गए. वैज्ञानिकों और वायुसेना अधिकारियों की एक छोटी टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और HS-748 एव्रो विमान पर एयरबोर्न सर्विलांस प्लेटफॉर्म का डिजाइन और विकास किया.'

कैसे काम करता है NETRA

Netra AEW&C प्रणाली भारतीय वायुसेना के लिए आसमान में उड़ने वाली ऐसी 'आंख' मानी जाती है, जो दुश्मन की गतिविधियों पर लंबी दूरी से नजर रखने, हवाई खतरों का समय रहते पता लगाने और युद्ध के दौरान कमांड एवं कंट्रोल क्षमताओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है.

NETRA भारतीय वायुसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है. यह लंबी दूरी तक रडार कवरेज बढ़ाने, हवाई क्षेत्र की निगरानी करने, दुश्मन की गतिविधियों का समय रहते पता लगाने और रियल-टाइम में लड़ाकू विमानों को दिशा देने की क्षमता रखता है. आधुनिक युद्ध में ऐसी प्रणालियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं क्योंकि वे आसमान में उड़ते हुए कमांड और कंट्रोल सेंटर की तरह काम करती हैं.

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि Operation Sindoor के दौरान सफल प्रदर्शन और अब Final Operational Clearance मिलने के बाद NETRA भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक की सबसे बड़ी सफलताओं में शामिल हो जाएगा. यह उपलब्धि न केवल भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को नई मजबूती देगी, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी बड़ा बल प्रदान करेगी.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 25 Jun 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force OPERATION SINDOOR DRDO Netra AEW&C Final Operational Clearance
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