नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत के लिए नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की. पीएम मोदी और बालेन शाह ने द्विपक्षीय बैठक से पहले एक दूसरे को तोहफे भेंट किए. बालेन शाह ने पीएम मोदी को रुद्राक्ष भेंट किए. पशुपति नाथ का रुद्राक्ष काफी प्रसिद्ध माना जाता है. इस दौरान आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई. मार्च में पदभार संभालने के बाद बालेंद्र शाह की यह पहली विदेश यात्रा है. इस मुलाकात का मकसद भारत-नेपाल संबंधों को नई गति देना और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना है.

दोनों नेताओं ने आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की. एजेंडे में व्यापार, जलविद्युत, सीमा-पार परिवहन, रेल और हवाई कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जैसे अहम विषय शामिल हैं. इस यात्रा का एक मुख्य आकर्षण सरयू-कमला एक्सप्रेस का वर्चुअल उद्घाटन हो सकता है. यह एक नई यात्री ट्रेन सेवा है, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट को नेपाल के जनकपुर धाम से जोड़ेगी.

#WATCH | Delhi | Nepali PM Balendra Shah and PM Narendra Modi meet at Hyderabad House to hold bilateral talks (Video source: DD) https://t.co/hjGxRJ2YBj — ANI (@ANI) November 23, 2026

नेपाल को वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद

नेपाल में बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय सहायता भी एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. अगस्त में आई विनाशकारी बाढ़ से नेपाल में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा था. कई लोगों की जान चली गई थी. इसके बाद पुनर्निर्माण कार्यों में मदद के लिए भारत 2 अरब डॉलर तक के विकास सहायता पैकेज पर चर्चा कर रहा है. दोनों पक्ष जलविद्युत और सीमा-पार ऊर्जा व्यापार के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं.

नेपाल-भारत बिजनेस फोरम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसका मकसद निवेश को बढ़ावा देना और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करना है. नेपाल के प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल और मुख्य सलाहकार कुमार ब्यंजनकर शामिल हैं. प्रधानमंत्री के साथ एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया है.