भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इस वक्त कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनका असर दोनों देशों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है. एक तरफ बांग्लादेश चाहता है कि भारत 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि को नए प्रावधानों के साथ आगे बढ़ाए, वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी लगातार उठा रहा है. सीमा पर कथित धक्का देकर लोगों को बांग्लादेश भेजने, सीमा पर होने वाली मौतों, व्यापार घाटे और वीजा सेवाओं जैसे मुद्दे भी दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बने हुए हैं.

इस बीच बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई है. खासकर छात्र आंदोलन से निकली नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेताओं ने भारत पर बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए हैं. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे संगठनों की मांग और बांग्लादेश की निर्वाचित सरकार की आधिकारिक मांग हमेशा एक जैसी नहीं होती.

आइए समझते हैं कि बांग्लादेश भारत से किन मुद्दों पर क्या चाहता है और इन मांगों पर भारत का रुख क्या है.

गंगा जल संधि: बांग्लादेश को पानी की कितनी चिंता है?

भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अहम मुद्दों में से एक गंगा नदी के पानी का बंटवारा है. दोनों देशों ने 12 दिसंबर 1996 को 30 साल के लिए गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए थे. यह समझौता पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज के पास गंगा के पानी के बंटवारे से संबंधित है. इसकी अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है.

बांग्लादेश चाहता है कि इस संधि का सिर्फ पुराने स्वरूप में नवीनीकरण न हो, बल्कि एक नया या संशोधित समझौता किया जाए. उसकी प्रमुख मांगें हैं

-सूखे के मौसम में बांग्लादेश को पानी का सुनिश्चित हिस्सा मिले.

-संधि में गारंटी क्लॉज शामिल किया जाए, ताकि पानी का प्रवाह कम होने पर भी बांग्लादेश को तय हिस्से से कम पानी न मिले.

-जलवायु परिवर्तन और नदी के घटते प्रवाह को ध्यान में रखकर नए प्रावधान बनाए जाएं.

-समझौते की अवधि और पानी के बंटवारे की व्यवस्था को नए सिरे से तय किया जाए.

बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने 2 नवंबर को कहा था कि सरकार ने संधि के नवीनीकरण के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाई है. जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी एनी ने भी भारत से बातचीत शुरू करने की मांग की है.

22 नवंबर को ढाका में भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग (JRC) की बैठक हुई. इसमें 2026 की वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया. बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के मुताबिक, ढाका का कहना है कि उसने भारतीय पक्ष से बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया है, लेकिन उसे अब तक औपचारिक वार्ता का कार्यक्रम नहीं मिला है.

शेख हसीना का प्रत्यर्पण: बांग्लादेश भारत से क्या चाहता है?

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का है. अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन और व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत आना पड़ा था. वह तब से भारत में रह रही हैं.

बांग्लादेश में उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को लेकर मुकदमे चले. बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने नवंबर 2025 में शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई थी.

इसके बाद ढाका ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की. बांग्लादेश की मांग केवल हसीना तक सीमित नहीं है. वह पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और कुछ अन्य आरोपियों को भी वापस भेजने की मांग कर रहा है.

बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने 16 नवंबर को कहा कि सरकार ने भारत को प्रत्यर्पण संधि के तहत कई बार पत्र लिखा है. उनके मुताबिक, भारत को संधि के प्रावधानों के तहत इन लोगों की वापसी पर विचार करना चाहिए.

भारत ने कहा है कि प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच जारी है और यह कानूनी तथा न्यायिक प्रक्रियाओं के अधीन है. 20 नवंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले में कोई नया अपडेट देने से इनकार किया.

बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं?

बांग्लादेश में भारत विरोधी नाराजगी का एक बड़ा कारण शेख हसीना को भारत में शरण मिलना है. वहां के कुछ राजनीतिक दलों और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भारत ने हसीना सरकार को जरूरत से ज्यादा समर्थन दिया और अब भी उन्हें राजनीतिक संरक्षण दे रहा है.

30 अक्टूबर को ढाका में नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) की रैली में भारत के खिलाफ नारे लगाए गए. पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम ने भारत पर बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया. उन्होंने सीमा पर लोगों की मौत और भारत के कुछ राज्यों में मुसलमानों के साथ कथित भेदभाव जैसे मुद्दे भी उठाए.

नवंबर में भी शेख हसीना और अवामी लीग से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर तनाव बना रहा. प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 19 नवंबर को एक रैली में अवामी लीग के नेताओं पर देश में अशांति फैलाने का आरोप लगाया और पड़ोसी देश में बैठे उनके समर्थकों का संदर्भ दिया.

भारत ने 20 नवंबर को इन आरोपों पर बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने से इनकार किया. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध चाहता है.

सीमा पर मौतें और कथित अवैध आवाजाही का विवाद

भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा है. इस सीमा पर अवैध आवाजाही, तस्करी, घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है.

बांग्लादेश की प्रमुख शिकायतें हैं कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) की कार्रवाई में बांग्लादेशी नागरिकों की मौतें रुकनी चाहिए. कथित तौर पर भारतीय क्षेत्र से लोगों को जबरन बांग्लादेश भेजने यानी Push-ins की घटनाएं बंद होनी चाहिए. गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए नागरिकों की पहचान और वापसी की प्रक्रिया पारदर्शी हो. सीमा पर दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय हो.

जून 2026 में दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों की बैठक में समन्वित गश्त, खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा पार अपराध रोकने पर सहमति बनी थी. लेकिन कथित अवैध आवाजाही और सीमा पर मौतों को लेकर विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है.

तीस्ता नदी समझौता: 14 साल से क्यों अटका है मामला?

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के अलावा तीस्ता नदी के पानी का बंटवारा भी एक पुराना विवाद है. तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है. बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में खेती और सिंचाई के लिए इसका पानी महत्वपूर्ण है.

बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता के पानी के बंटवारे पर एक औपचारिक समझौता हो, ताकि सूखे के मौसम में भी उसे पर्याप्त पानी मिल सके. 2011 में दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना बनी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आपत्तियों के कारण यह आगे नहीं बढ़ पाया. पश्चिम बंगाल की अपनी सिंचाई और पेयजल संबंधी जरूरतें हैं.

अब दोनों देशों में राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन तीस्ता समझौते पर अंतिम सहमति अब भी नहीं बनी है. गंगा संधि की तरह तीस्ता का मामला भी भारत-बांग्लादेश संबंधों में महत्वपूर्ण बना हुआ है.

बांग्लादेश भारत से क्या चाहता है?

भारत बांग्लादेश के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है. दोनों देशों के बीच कपास, खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, रसायन और दूसरे सामानों का कारोबार होता है, लेकिन बांग्लादेश का भारत के साथ बड़ा व्यापार घाटा है. यानी वह भारत से जितना सामान खरीदता है, उसकी तुलना में भारत को कम सामान बेचता है.

बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने 2 नवंबर को कहा था कि भारत के साथ व्यापार घाटा कम करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.

ढाका की अपेक्षाएं हैं कि बांग्लादेशी उत्पादों को भारतीय बाजार में अधिक पहुंच मिले. सीमा पर व्यापार और कस्टम प्रक्रिया आसान हो. व्यापार पर लगी पारस्परिक पाबंदियों को बातचीत से सुलझाया जाए और दोनों देशों के बीच रेल और सड़क के जरिए व्यापारिक आवाजाही बेहतर हो.

हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच कुछ व्यापारिक प्रतिबंधों को लेकर भी तनाव रहा है. इसलिए व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ गैर-टैरिफ बाधाओं और सीमा पर लगने वाली प्रक्रियाओं को आसान करना भी बातचीत का हिस्सा है.

वीजा, मछुआरे और नागरिकों की वापसी

दोनों देशों के बीच आम नागरिकों की आवाजाही भी एक अहम मुद्दा है. राजनीतिक तनाव के बाद भारत में बांग्लादेशियों के लिए वीजा सेवाओं पर प्रतिबंध और सीमित उपलब्धता का असर पड़ा है.

बांग्लादेश चाहता है कि वीजा सेवाएं सामान्य हों, ताकि इलाज, पढ़ाई, कारोबार और पारिवारिक कारणों से भारत आने वाले लोगों को परेशानी न हो.

इसके अलावा दोनों देशों के बीच गिरफ्तार मछुआरों की वापसी और हिरासत में लिए गए नागरिकों के मामलों को भी सुलझाने की मांग है.

17-18 नवंबर को प्रस्तावित भारत-बांग्लादेश कांसुलर डायलॉग में इन मुद्दों के साथ शेख हसीना के प्रत्यर्पण, सीमा प्रबंधन, मछुआरों की वापसी और कानूनी सहयोग पर चर्चा होनी थी. हालांकि, बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री ने 16 नवंबर को बताया कि यह बैठक रद्द नहीं हुई, बल्कि दोनों पक्षों की सुविधा के अनुसार आगे के लिए टाल दी गई है.

भारत और बांग्लादेश के बीच आगे की राह क्या है?

भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ इन विवादों तक सीमित नहीं हैं. दोनों देशों के बीच ऊर्जा, बिजली, रेल, सड़क, बंदरगाह, सुरक्षा और कारोबार के क्षेत्र में व्यापक सहयोग है.

भारत के लिए बांग्लादेश पूर्वोत्तर राज्यों तक संपर्क, क्षेत्रीय व्यापार और बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण है. वहीं बांग्लादेश के लिए भारत एक बड़ा पड़ोसी बाजार, ऊर्जा आपूर्तिकर्ता और क्षेत्रीय साझेदार है.

लेकिन मौजूदा तनाव में सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक विश्वास बहाल करना है. शेख हसीना के प्रत्यर्पण का सवाल, गंगा जल संधि की समयसीमा, सीमा पर विवाद और व्यापार घाटा ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान केवल बयानबाजी से नहीं हो सकता.

भारत से बांग्लादेश की प्रमुख मांगें: एक नजर में मुद्दा बांग्लादेश की मांग गंगा जल संधि नया समझौता और पानी की गारंटी शेख हसीना प्रत्यर्पण सीमा विवाद मौतें और कथित Push-ins रोकना तीस्ता नदी पानी के बंटवारे का समझौता व्यापार घाटा कम करना, बाजार तक पहुंच वीजा सेवाओं को सामान्य करना मछुआरे हिरासत में लिए गए लोगों की वापसी प्रदर्शन भारत के कथित हस्तक्षेप पर जवाबदेही की मांग

भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा विवादों को केवल शेख हसीना के प्रत्यर्पण या भारत विरोधी प्रदर्शनों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता. इनके पीछे पानी, व्यापार, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दे भी हैं.

बांग्लादेश चाहता है कि भारत के साथ संबंधों में उसे पानी के बंटवारे, व्यापार और सीमा सुरक्षा जैसे मामलों में ठोस आश्वासन मिले. वहीं भारत के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार की जल जरूरतें, सीमा सुरक्षा, कानूनी प्रक्रियाएं और क्षेत्रीय स्थिरता महत्वपूर्ण हैं.

सबसे तात्कालिक चुनौती गंगा जल संधि है, जो 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है. अगर समय रहते बातचीत और कोई अंतरिम व्यवस्था नहीं बनी, तो दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है. आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों सरकारें राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इन मुद्दों पर किस तरह बातचीत आगे बढ़ाती हैं.