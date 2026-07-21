कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निज़ामाबाद ज़िले के आर्मूर विधानसभा क्षेत्र के अंकापुर गांव में BJP MLA पैदी राकेश रेड्डी के घर का घेराव करने की तैयारी की और जवाब में MLA के समर्थक इकट्ठा हो गए और चेतावनी दी कि हम हमले का जवाब देंगे, जिससे एक बार फिर गांव में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. कांग्रेस के चुनावी वादों को पूरा न करने के आरोपों के बीच, दोनों तरफ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया.

कांग्रेस नेताओं ने आर्मूर विधानसभा क्षेत्र में MLA के घर की घेराबंदी की मांग की, जिसके बाद अंकापुर में तनाव फैल गया. उनका आरोप है कि चुनाव के दौरान किए गए विकास के वादे पूरे नहीं किए गए. MLA राकेश रेड्डी के सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट में यह कमेंट किया गया है कि वह लोकल पॉलिटिकल चर्चाओं के दौरान इस्सापल्ली इलाके में BJP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पिछली झड़प का जवाब देंगे, जो चर्चा का विषय बन गया है, जिसे कांग्रेस के नेता खुली धमकी के तौर पर दिखा रहे हैं.

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BJP के कार्यकर्ता गुस्सा

कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अंकापुर में MLA के घर के पास जमा हुए. BJP के कार्यकर्ता भी बड़े-बड़े लाठियां लेकर तैयार खड़े थे, लोकल मीडिया और सोशल मीडिया पर ये सीन वायरल हो गए. दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई, नारे और बहस होने से गांव में हाई-टेंशन का माहौल बन गया, और पुलिस ने और टेंशन रोकने के लिए कुछ इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी और बैरिकेड लगा दिए.

कांग्रेस लीडर विनय रेड्डी का बयान

लोकल न्यूज आउटलेट्स ने बताया कि कांग्रेस लीडर विनय रेड्डी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि रिपोर्ट्स सामने आईं कि MLA राकेश रेड्डी अंकापुर में थे और उन्होंने चेतावनी दी कि “हम हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे.” घटनाओं को और बढ़ने से रोकने के लिए, ज़िला पुलिस ऑफिसर कथित तौर पर और फोर्स तैनात कर रहे हैं, दोनों पार्टियों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और एक्टिविस्ट्स को कानून अपने हाथ में न लेने की चेतावनी दे रहे हैं.

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