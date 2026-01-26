हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia EU Deal: भारत और यूरोपीय यूनियन में व्यापार समझौता पक्का! जानें कौन सी कारें होंगी सस्ती, क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

India EU Deal: भारत और यूरोपीय यूनियन में व्यापार समझौता पक्का! जानें कौन सी कारें होंगी सस्ती, क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

India EU Deal: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर आई है. दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता होने वाला है. इसे लेकर बातचीत आखिरी चरण में पहुंच गई है और बहुत जल्द कंफर्म होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 26 Jan 2026 05:08 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की बातें अब आखिरी चरण में पहुंच गई हैं. भारत ने यूरोप से आने वाली कारों पर टैरिफ बहुत कम करने का बड़ा ऑफर दिया है, जिससे यह डील जल्दी से फाइनल हो सकती है. गौरतलब है कि काफी समय से यह डील अटकी हुई थी. लेकिन अब इस पर मुहर लगने वाली है.

भारत और यूरोप की डील में क्या खास है?

भारत यूरोप से आने वाली कारों पर मौजूदा 110% तक के टैरिफ को तुरंत 40% तक कम करने को तैयार है. कुछ हाई-एंड (प्रीमियम) कारों के लिए समय के साथ यह टैरिफ 10% तक भी गिर सकता है. यह बदलाव भारतीय बाजार में BMW, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन और ऑडी जैसी यूरोपीय कारों को बहुत सस्ता और आसान बना देगा. पहले इतनी ज्यादा ड्यूटी की वजह से ये कारें बहुत महंगी पड़ती थीं.

इससे भारत को क्या मिलेगा?

यूरोप में भारतीय सामान जैसे टेक्सटाइल (कपड़े), गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और प्रोसेस्ड फूड समेत कई चीजों को बेहतर पहुंच और कम टैरिफ मिलेगा. इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा होगा. EU भारत में वाइन, स्पिरिट्स (शराब), कुछ सर्विसेज और अन्य सेक्टर में ज्यादा आसानी चाहता है. भारत ने स्किल्ड वर्कर्स के लिए मोबिलिटी (यूरोप में काम करने की आसानी) और लेबर-इंटेंसिव एक्सपोर्ट पर बेहतर ट्रीटमेंट की मांग रखी है.

भारत और यूरोप के बीच इतनी बड़ी डील की वजह क्या है?

भारत और EU के बीच यह समझौता 20 साल से अटका हुआ था. अब दोनों तरफ से राजनीतिक इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है. नई दिल्ली में बातचीत तेज चल रही है. कई टेक्निकल चैप्टर्स बंद हो चुके हैं, सिर्फ कुछ संवेदनशील मुद्दे बाकी हैं. अगर इस हफ्ते 'एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल' हो गया, तो यह भारत की सबसे बड़ी मार्केट ओपनिंग में से एक होगी. यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा अभी दिल्ली में हैं. वे 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे. इस दौरान हाई-लेवल मीटिंग्स हुईं और माहौल बहुत पॉजिटिव बताया जा रहा है.

इस डील के किसे-किसे फायदे मिलेंगे?

  • भारत के लिए: ज्यादा निवेश आएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी. भारत ग्लोबल इकोनॉमी में और मजबूत पोजीशन लेगा.
  • EU के लिए: भारत जैसे बड़े और तेज बढ़ते बाजार में बेहतर एक्सेस मिलेगा. सप्लाई चेन ज्यादा भरोसेमंद बनेगी.
  • उपभोक्ताओं के लिए: भारत में यूरोपीय कारें सस्ती होंगी और ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे.

हालांकि, कुछ भारतीय इंडस्ट्रीज (जो हाई टैरिफ से प्रोटेक्टेड थीं) को कॉम्पिटिशन बढ़ने से चिंता है. इसलिए ट्रांजिशन पीरियड और सेफगार्ड्स की मांग हो सकती है. यह डील सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि भारत और यूरोप के बीच गहरे आर्थिक रिश्ते की शुरुआत है. दुनिया में सप्लाई चेन बदल रही है और भारत-EU का यह समझौता दोनों को मजबूत बनाएगा. बहुत जल्द कोई बड़ा ऐलान हो सकता है.

Published at : 26 Jan 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Free Trade Agreement PM Modi Ursula Von Der Leyen India EU Europian Union India-EU FTA India Eu Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के बैट में लगी थी स्प्रिंग? न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नंबर-1 बल्लेबाज पर हुआ शक; जानें पूरा मामला
अभिषेक शर्मा के बैट में लगी थी स्प्रिंग? न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नंबर-1 बल्लेबाज पर हुआ शक
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
Advertisement

वीडियोज

Battle of Galwan Song Review: Arijit–Shreya की आवाज़, Himesh का music और Salman का star power, लेकिन energy missing
Weather Alert: सर्दी ने दिखाया रौद्र रूप, सबसे खतरनाक दौर शुरू! |ABPLIVE
Republic Day 2026: 26 जनवरी को दहलने वाला था देश, लेकिन ऐसे कर दी एक-एक की हालत खराब! |ABPLIVE
Attari - Wagah Border: बॉर्डर पर हिंदुस्तान का जोश भरपूर..पाकिस्तान के उड़े होश! | Parade 2026
Republic Day 2026: फौलादी इरादे, जोशीले कदम...देखो हिंद का दम.. | 77 Republic Day | Parade 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के बैट में लगी थी स्प्रिंग? न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नंबर-1 बल्लेबाज पर हुआ शक; जानें पूरा मामला
अभिषेक शर्मा के बैट में लगी थी स्प्रिंग? न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नंबर-1 बल्लेबाज पर हुआ शक
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
टेलीविजन
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
ट्रेंडिंग
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
एक साल में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या है नियम?
एक साल में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या है नियम?
नौकरी
यंत्र इंडिया लिमिटेड में करीब 4000 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन
यंत्र इंडिया लिमिटेड में करीब 4000 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Embed widget