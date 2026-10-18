आरोपियों की हिरासत से पूजा स्थलों की जांच तक, कोलकाता हादसे में अब-तक क्या क्या हुआ?

पश्चिम बंगाल के नॉर्थ कोलकाता स्थित चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार को मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, 25 लोग घायल हुए हैं. सभी का इलाज जारी है. पीएम मोदी से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने शोक जताया है. साथ ही प्रभावित परिवार और लोगों के लिए मुआवजा राशि का ऐलान किया है.

वहीं, इस मामले में रविवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सात लोगों को हिरासत में लेकर स्थानीय अदालत में पेश किया, जिन्हें 10 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. जिन लोगों को जेल भेजा गया है, उन्हें समिति के सचिव राजकुमार सेवदा, उपाध्यक्ष शांतनु दुबे, बिप्लब मुखर्जी, कौशिक साहा, पिंटू डे, सुमन चक्रवर्ती, राजेश पाल शामिल हैं.

वीआईपी गेट रखने पर बैन लगा सकती है सरकार

इधर, घटना को लेकर गंभीर नजर आ रहे, राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सरकार दुर्गा पूजा पंडालों में वीआईपी गेट को रखने की परंपरा को खत्म करने का आदेश दे सकती है. कई लोगों की जान चली गई. ऐसे में एंट्री गेट की जरूरत पर जोर देना जरूरी है. खासकर उन जगह पर जो काफी लोकप्रिय हैं और उनका बजट बड़ा है. इस तरह के पंडाल ही वीआईपी पंडाल को विशेष सुविधा देतै हं. इससे वह भीड़ से बच सके. इनके टिकट ज्यादा कीमत पर बेचे जाते हैं.

सिक्योरिटी रिव्यू कमिटी ने किया पूजा स्थलों का दौरा

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों की सिक्योरिटी रिव्यू के लिए बनाई हाई लेवल कमिटी ने कोलकाता में कई सामुदायिक पूजा स्थलों का निरीक्षण किया है. भगदड़ के बाद इस कमिटी का गठन राज्य के मुख्यमंत्री ने किया था. इस समिति में आपदा प्रबंधन के सचिव राजेश कुमार सिंह, अग्निशमन सेवा के महानिदेशक अनुज शर्मा और एसटीएफ के महानिदेशक जावेद शमीम शामिल हैं.

VIDEO | Kolkata Durga Puja stampede: "Today, I will be at the Lalbazar Traffic Police Control office and inspect traffic management," says West Bengal CM Suvendu Adhikari after meeting police and administrative officials. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026

गृहमंत्री अमित शाह ने की घायलों से मुलाकात

भगदड़ में जान गंवाने वालों के शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं. इधर, दो दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपोलो अस्पताल में पंडाल में हुई भगदड़ में घायल लोगों से मुलाकात भी की.

राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री ने बताया कि 19 में 17 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी. सभी मृतक के परिवार जनों को 25 लाख और प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है. वहीं घायलों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा है कि वह कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखकर फैक्ट फाइंडिंग कमिटी के गठन का अनुरोध करेंगे.

केंद्र भी देगा पीड़ित परिवारों को मुआवजा

कल देर शाम करीबन साढ़े सात बजे के आसपास कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में अचानक से भगदड़ मच गई. पंडाल का एक हिस्सा टूटकर गिर गया था. बारिश के कारण भीड़ पंडाल की तरफ बढ़ रही थी, तभी यह हादसा हुआ. इधर, केंद्र की तरफ से भी मृतकों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया है. इधर, टीएमसी ने आरोप लगाया है कि भीड़ खराब मैनेजमेंट और पुलिस की अपर्याप्त मौजदूगी के कारण बढ़ी, जिससे भगदड़ मचने के बाद ये हादसा हो गया.