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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNagaon Bypoll Result 2026 LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव में किसकी होगी जीत? पढ़ें लाइव अपडेट्स

Nagaon Bypoll Result 2026 LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव में किसकी होगी जीत? पढ़ें लाइव अपडेट्स

Nagaon Bypoll Result 2026 LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव में किसकी होगी जीत? पढ़ें लाइव अपडेट्स

Written By : जीवन प्रकाश  | Updated at : 09 Oct 2026 06:32 AM (IST)

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Nagaon Bypoll Result 2026 LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव में किसकी होगी जीत? पढ़ें लाइव अपडेट्स
Source : ABPLive

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असम की नगांव लोकसभा सीट पर मंगलवार को हुए उपचुनाव में आज रिजल्ट की बारी है. नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफा देने के बाद हुई है. उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दामन थाम लिया था और दिसपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा. इसमें उन्हें जीत मिली.

कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व विधायक शिवमणि बोरा और बीजेपी ने पूर्व आईएएस अधिकारी देवाशीष शर्मा को टिकट दिया. एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने भी इस चुनाव में हाथ आजमाया है. विधानसभा चुनाव में 9.05 लाख मतदाताओं में से कुल 76.19 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

06:32 AM (IST)  •  09 Oct 2026

Nagaon Bypoll Result 2026 LIVE: नगांव लोकसभा उप-चुनाव में किसकी होगी जीत? पढ़ें लाइव अपडेट्स

असम की नगांव लोकसभा सीट पर मंगलवार को हुए उपचुनाव में आज रिजल्ट की बारी है. नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफा देने के बाद हुई है. उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दामन थाम लिया था और दिसपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा. इसमें उन्हें जीत मिली.

कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व विधायक शिवमणि बोरा और बीजेपी ने पूर्व आईएएस अधिकारी देवाशीष शर्मा को टिकट दिया. एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने भी इस चुनाव में हाथ आजमाया है. विधानसभा चुनाव में 9.05 लाख मतदाताओं में से कुल 76.19 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

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