हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाड्रैगन के डैम वाले प्लान को भारत देगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने बनाया 77 बिलियन डॉलर का ये मास्टर प्लान

ड्रैगन के डैम वाले प्लान को भारत देगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने बनाया 77 बिलियन डॉलर का ये मास्टर प्लान

Hydroelectric Power: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने 2047 तक ब्रह्मपुत्र बेसिन से 76 गीगावॉट से अधिक जलविद्युत क्षमता देशभर में पहुंचाने के लिए ₹6.4 लाख करोड़ की ट्रांसमिशन योजना तैयार की है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 13 Oct 2025 10:44 PM (IST)
Preferred Sources

Hydroelectric Power: भारत की बिजली योजना एजेंसी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority   CEA) ने देश में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए एक ₹6.4 लाख करोड़ (77 अरब डॉलर) की विशाल ट्रांसमिशन योजना तैयार की है. इस योजना के तहत ब्रह्मपुत्र बेसिन से 2047 तक 76 गीगावॉट से अधिक हाइड्रोइलेक्ट्रिक क्षमता को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाएगा.

CEA द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों में फैले 12 उप बेसिनों में 208 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को कवर करती है. इनमें 64.9 गीगावॉट की संभावित क्षमता और 11.1 गीगावॉट की पंप स्टोरेज प्लांट क्षमता शामिल है.

CEA की रिपोर्ट में कही गई है ये बात

रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत (चीन) से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, भारत के हिस्से में भारी जलविद्युत क्षमता रखती है. खासकर अरुणाचल प्रदेश में, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है, इसकी क्षमता सबसे अधिक है.

CEA की रिपोर्ट के अनुसार, इस बेसिन की सीमा पार स्थिति और चीन की नजदीकी के कारण जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचा योजना एक रणनीतिक चुनौती बन जाती है. भारत को चिंता है कि अगर चीन यारलुंग जांगबो (ब्रह्मपुत्र का ऊपरी हिस्सा) पर बड़ा बांध बनाता है, तो इससे भारत की ओर आने वाला सूखे मौसम का जल प्रवाह 85 प्रतिशत तक कम हो सकता है.

भारत के हाइड्रो संसाधनों का 80% हिस्सा ब्रह्मपुत्र बेसिन में

ब्रह्मपुत्र बेसिन अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में फैला हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, यह बेसिन भारत की अब तक अप्रयुक्त जलविद्युत क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक रखता है. केवल अरुणाचल प्रदेश में ही 52.2 गीगावॉट की क्षमता मौजूद है.

दो चरणों में लागू होगी योजना

CEA की योजना के अनुसार, पहला चरण 2035 तक चलेगा, जिसकी अनुमानित लागत ₹1.91 लाख करोड़ होगी. दूसरा चरण 2047 तक चलेगा, जिसकी लागत ₹4.52 लाख करोड़ होगी.

NHPC, NEEPCO और SJVN जैसी कंपनियों को सौंपे जाएंगे प्रोजेक्ट

CEA की इस योजना में कई प्रोजेक्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे NHPC, NEEPCO और SJVN को आवंटित किए गए हैं. इनमें से कुछ परियोजनाएं पहले से निर्माण की प्रक्रिया में हैं. भारत का उद्देश्य है कि वह फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करे और 2030 तक 500 गीगावॉट गैर फॉसिल ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करे. साथ ही, भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है.

Published at : 13 Oct 2025 10:44 PM (IST)
Tags :
PM Modi INDIA CHINA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
बिहार
बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
Advertisement

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
बिहार
बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
विश्व
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
ट्रेंडिंग
कुत्ते का शिकार करने घर में कूदा बाघ! एक चूहा देख निकल गई हवा, दुम दबाकर भागा- वीडियो वायरल
कुत्ते का शिकार करने घर में कूदा बाघ! एक चूहा देख निकल गई हवा, दुम दबाकर भागा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले को जान से मारने की धमकी! जानिए इस मामले में कितनी मिलती है सजा
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले को जान से मारने की धमकी! जानिए इस मामले में कितनी मिलती है सजा
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget