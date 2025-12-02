पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे दावों का खंडन करते हुए, भारत ने स्पष्ट किया है कि उसने श्रीलंका के लिए जा रहे पाकिस्तान के मानवीय राहत विमान को कुछ ही घंटों में अपने हवाई क्षेत्र की मंजूरी दे दी थी. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, यह मंजूरी इसलिए भी दी गई क्योंकि पाकिस्तानी फ्लाइट तूफान दित्वा की वजह से बाढ़ ग्रस्त श्रीलंका के लिए तत्काल राहत सामग्री लेकर जा रही थी.

भारतीय अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान ने 1 दिसंबर को दोपहर करीब एक बजे भारत से अपने विमान को हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत मांगी थी. यह उड़ान श्रीलंका में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए सहायता सामग्री लेकर रवाना होने वाली थी, इसलिए भारत ने उसी दिन शाम साढ़े पांच बजे मंज़ूरी दे दी. अधिकारियों ने बताया कि ऐसी मानवीय उड़ानों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए प्रक्रिया में कोई देरी नहीं की गई.

अफवाहों की हवा निकली

कुछ पाकिस्तानी चैनलों ने दावा किया था कि भारत ने उड़ान के लिए ओवरफ्लाइट क्लीयरेंस नहीं दी. इन रिपोर्ट्स पर भारत ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि न केवल इजाजत दी गई, बल्कि इतनी तेजी से दी गई कि यह मानवीय कार्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस स्पष्टीकरण के बाद ऑनलाइन चल रही सभी अफवाह गलत साबित हो गई हैं.

श्रीलंका में संकट — चक्रवात दित्वा से भारी तबाही

श्रीलंका फिलहाल चक्रवात दित्वा की मार झेल रहा है. प्राकृतिक आपदा ने देश में गहरी तबाही मचा दी है. सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं. वहां राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है, जिससे राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा सकें. ऐसी परिस्थिति में भारत लगातार श्रीलंका की हर संभव मदद कर रहा है.

भारत का ‘सागर बंधु’ मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से बात कर दुख और संवेदना जताई. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत श्रीलंका की मदद को आगे भी जारी रखेगा. ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत भारतीय नौसेना और बचाव दलों को राहत सामग्री के साथ भेजा गया है. श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भारत की त्वरित सहायता के लिए गहरी सराहना जताई और कहा कि संकट के समय भारत हमेशा साथ खड़ा रहता है.

