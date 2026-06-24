भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के प्रमुख मुद्दों की व्यापक समीक्षा की है. इस दौरान बेहतर बाजार पहुंच, डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई. यह जानकारी बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर के बीच दो दिनों तक चली मंत्रिस्तरीय स्तर की बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. दोनों पक्षों ने हाल के महीनों में वार्ता टीमों द्वारा हासिल प्रगति की समीक्षा की और लंबित मुद्दों पर आगे बढ़ने के रास्ते तलाशे.

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अंतरिम समझौते पर जोर

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, बातचीत का मुख्य फोकस एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना रहा, जिसे व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. दोनों देशों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई जो संतुलित, व्यावसायिक रूप से सार्थक और दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी हो.

रणनीतिक साझेदारी मजबूत



आधिकारिक बयान में कहा गया कि चर्चा में रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती देने पर भी सहमति बनी. दोनों पक्षों ने विश्वास जताया कि जारी वार्ताएं भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को और गहरा करेंगी. भारत और अमेरिका के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है. भारत सरकार और अमेरिकी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 130 अरब डॉलर से अधिक रहा. ऐसे में प्रस्तावित व्यापार समझौते को दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो निवेश, निर्यात और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है.



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