हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIMD Weather Forecast: अक्टूबर में ही पड़ने लगेगी ठंड, IMD का बड़ा अपडेट; जानें कहां होगी बर्फबारी और कहां पड़ेगा कोहरा

IMD Weather Forecast: अक्टूबर में ही पड़ने लगेगी ठंड, IMD का बड़ा अपडेट; जानें कहां होगी बर्फबारी और कहां पड़ेगा कोहरा

IMD Weather Update: IMD ने कहा कि अक्टूबर के मध्य से दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत NCR के इलाकों में ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, इससे दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 26 Sep 2025 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में मानसून के बाद अब जल्द ही ठंड का मौसम दस्तक देने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि सितंबर महीने के अंत तक देश से मानसून चला जाएगा और इसके बाद अक्टूबर महीने से धीर-धीरे ठंड का मौसम अपना असर दिखाने लगेगा.

IMD के मुताबिक, अक्टूबर महीने में दिल्ली-NCR समेत देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बड़े-बड़े बदलाव होंगे. दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र में ठंड का असर दिखने लगेगा. वहीं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में कोहरा पड़ने और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर में रात में तापमान में हो सकती है गिरावट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, इस दौरान देश के कई राज्यों में बारिश होने की भी संभावना है. दिल्ली-एनसीआर की बात करें, तो अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में औसतन अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है.

कोहरा बढ़ाएगा दिल्ली-NCR में परेशानी

वहीं, आईएमडी ने यह भी कहा है कि अक्टूबर के मध्य से दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत NCR के कई इलाकों में ठंडी हवाएं भी चलने लगेंगी. इससे दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास होगा. IMD ने चेतावनी दी कि अक्टूबर के अंत तक पूरे एनसीआर इलाके में घना कोहरा छाने लगेगा.

पहाड़ी इलाकों में होगी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में गिरेगा तापमान

IMD ने कहा है कि अक्टूबर महीने में जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावनी है, जिससे इन इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है. जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में दिन में तापमान 28 से 32 डिग्री और रात में 15 से 20 डिग्री रह सकती है.

कई राज्यों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं, पूर्वी भाग में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में मध्यम स्तर की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

Published at : 26 Sep 2025 09:53 PM (IST)
Tags :
IMD Uttarakhand PUNJAB WEATHER DELHI- NCR WINTER SEASON
