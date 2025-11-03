भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपनी नए रिपोर्ट में बताया है कि उत्तर भारत में इस साल सर्दी की शुरुआत सामान्य से देर से होगी. नवंबर 2025 के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा कम रहने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार का मौसम ला नीना (La Niña) और नकारात्मक इंडियन ओशियन डाइपोल (IOD) के असर में रहेगा.

IMD ने बताया कि नवंबर के महीने में दक्षिण भारत में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी. तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, रायलसीमा और दक्षिण कर्नाटक में पूर्वोत्तर मानसून (Northeast Monsoon) पूरी तरह सक्रिय रहेगा. आमतौर पर इस दौरान इस क्षेत्र में करीब 118.7 मिमी बारिश दर्ज की जाती है. हालांकि, उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ इलाकों में बारिश सामान्य से कम हो सकती है.

पंजाब और हिमाचल में बारिश का अलर्ट

IMD ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पंजाब में मंगलवार (4 नवंबर 2025) से दो दिन तक बारिश का अनुमान है, जिससे तापमान में करीब 2–3°C की गिरावट हो सकती है. वहीं हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 नवंबर को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. ऊना, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

तापमान में रहेगा उतार-चढ़ाव

पंजाब के मानसा में दिन का अधिकतम तापमान 32.7°C दर्ज हुआ, जबकि बठिंडा में रात का न्यूनतम पारा 12.8°C रहा. हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर, पालमपुर और भुंतर जैसे शहरों की रातें राजधानी शिमला से भी ठंडी रहीं. इससे साफ है कि दिन अभी गर्म है, लेकिन रातें धीरे-धीरे ठंडी हो रही हैं.

ला नीना और IOD का असर दिखेगा

IMD के वैज्ञानिकों के अनुसार, ला नीना स्थितियां दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहेंगी. इससे दक्षिण भारत में बारिश बढ़ सकती है, लेकिन उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत देर से होगी. वहीं, नकारात्मक IOD के चलते देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान और बारिश में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा.

दिन सुहाने, रातें थोड़ी गर्म

नवंबर में दिन का तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा कम रहेगा, जबकि रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. यानि कि इस बार ठंड अचानक नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ेगी. IMD ने कहा है कि नवंबर का मौसम आरामदायक लेकिन अस्थिर रहेगा. यानी सुबह सुहानी, दिन हल्के गर्म और रातें सामान्य से थोड़ी गर्म होंगी.

