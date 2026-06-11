अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन

भारत के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान को लेकर Extremely Severe Alert इलाके के लोगों को आया है. इसमें बताया गया है कि अगले 3 घंटों में आपके जनपद के कुछ इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने, मध्यम से भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है. हवा की रफ्तार इस अलर्ट के मुताबिक, 70 से 90 किमी प्रति घंटा से 100 किमी प्रति घंटा तक अनुमानित की गई है. यानी अगले तीन घंटे आपके इलाके का मौसम बेहाल रहेगा. यह अलर्ट दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब और हरियाणा के इलाकों के लिए आया है.

इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के इलाको में भी मोबाइल के माध्यम से IMD ने अलर्ट जारी किया है. लंबे समय तक चली लू के बाद मौसम के बिगड़ने पर पंजाब में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. IMD ने कई जिलों में तेज हवाओं, बिजली गिरने और ओले पड़ने की चेतावनी दी है. हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

इससे पहले मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 13 तारीख तक उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. साथ ही, 11 और 12 जून, 2026 को तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की भी आशंका है. हवा की रफ्तार 50-60 किमी/घंटा बताई गई है.

अपडेट जारी है..