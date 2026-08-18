पायलटों का ड्रग टेस्ट 25% तक होगा? DGCA को मिले ये सुझाव

देश में विमानन सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पायलटों के रैंडम ड्रग टेस्ट का दायरा बढ़ाने की मांग सामने आई है. फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने DGCA को भेजे अपने प्रस्ताव में मौजूदा 10% सालाना रैंडम टेस्टिंग की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर कम से कम 20-25% करने पर विचार करने को कहा है. FIP ने साथ ही पायलटों की जांच में ओरल-फ्लूड यानी मुंह के लार से होने वाले टेस्ट को भी शामिल करने का सुझाव दिया है.

अभी क्या व्यवस्था है?

FIP के मुताबिक मौजूदा DGCA नियमों के तहत संबंधित एविएशन कर्मियों की साइकोएक्टिव सब्सटेंस की जांच मुख्य रूप से यूरिन सैंपल के जरिए होती है. इसमें स्क्रीनिंग के बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट और मेडिकल रिव्यू की व्यवस्था है. फिलहाल संबंधित कैटेगरी में कम से कम 10% सालाना रैंडम टेस्टिंग का प्रावधान है. FIP का तर्क है कि भारतीय एविएशन सेक्टर, विमानों की संख्या और फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ने के साथ टेस्टिंग का मौजूदा स्तर भी दोबारा देखा जाना चाहिए.

10% से 25% तक टेस्टिंग का सुझाव

FIP ने कहा है कि टेस्टिंग सिर्फ सालाना आंकड़ा पूरा करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए. जांच पूरे साल अलग-अलग समय पर और सही मायने में रैंडम तरीके से होनी चाहिए. किसी पायलट की पहले जांच हो चुकी हो तो भी उसे दोबारा रैंडम टेस्ट के लिए चुना जा सके. प्रस्ताव में मौजूदा 10% न्यूनतम कवरेज से शुरुआत में 20-25% तक जाने और आगे जोखिम के आधार पर इसे 25-50% तक बढ़ाने का मॉडल भी सुझाया गया है.

लार से टेस्ट क्यों?

FIP का कहना है कि ओरल-फ्लूड टेस्ट का इस्तेमाल यूरिन टेस्ट की जगह पूरी तरह करने के बजाय उसके साथ किया जाना चाहिए. इसे खास तौर पर एयरपोर्ट पर रैंडम, ज्यादा संख्या में होने वाली और शक के आधार पर की जाने वाली जांच में इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं जिन मामलों में लंबे डिटेक्शन विंडो की जरूरत हो वहां यूरिन टेस्ट जारी रखने का सुझाव है. FIP के अध्ययन में एक इलस्ट्रेटिव मॉडल के तौर पर यूरिन सैंपल लेने में 45 मिनट और ओरल-फ्लूड सैंपल में 15 मिनट का अनुमान लिया गया है. इस हिसाब से कलेक्शन वर्कलोड करीब 66.7% तक कम हो सकता है. हालांकि FIP ने साफ कहा है कि ये आंकड़े सिर्फ योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए अनुमान हैं और इन्हें भारत में पायलट प्रोग्राम के जरिए जांचना होगा.

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विदेशों में भी इस्तेमाल का उदाहरण

FIP ने ऑस्ट्रेलिया की CASA और अमेरिकी DOT के नियमों का उदाहरण दिया है, जहां ओरल-फ्लूड टेस्टिंग को रेगुलेटेड ड्रग टेस्टिंग सिस्टम में शामिल किया गया है. हालांकि FIP ने यह भी कहा है कि भारत को किसी दूसरे देश की व्यवस्था को सीधे कॉपी करने के बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडल तैयार करना चाहिए.

पॉजिटिव स्क्रीनिंग का मतलब सीधे दोषी नहीं

FIP के मुताबिक, किसी स्क्रीनिंग टेस्ट में नॉन-नेगेटिव रिजल्ट आने का मतलब यह नहीं है कि पायलट नशे में था या उड़ान के लिए अयोग्य था. पहले कन्फर्मेटरी लैब टेस्ट, फिर मेडिकल रिव्यू और उसके बाद अंतिम नियामकीय फैसला होना चाहिए. खास तौर पर ऐसी दवाओं को भी ध्यान में रखने की बात कही गई है जो डॉक्टर की सलाह पर ली जा रही हों और टेस्ट में किसी प्रतिबंधित पदार्थ जैसी रीडिंग दे सकती हों.

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