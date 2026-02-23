हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद मेट्रो टेकओवर का फैसला, कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद क्यों फंसा प्रोजेक्ट?

हैदराबाद मेट्रो टेकओवर का फैसला, कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद क्यों फंसा प्रोजेक्ट?

चार महीने पहले 15,000 करोड़ रुपये की लागत से मेट्रो को खरीदने की जो आडंबरपूर्ण घोषणा की गई थी, उसके बाद से इस मामले में 'एक कदम आगे, दो कदम पीछे' वाली स्थिति बनी हुई है.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 23 Feb 2026 11:36 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना राज्य कैबिनेट ने हैदराबाद मेट्रो रेल को एल एंड टी (L&T) कंपनी से सरकारी नियंत्रण में लेने का एक बार फिर निर्णय लिया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस प्रक्रिया में आ रही रुकावटें सरकार की चुनौतियां बढ़ा रही हैं. यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया है, जहां तेजी से होने वाली घोषणाओं और धीमी गति से चल रहे कामकाज के बीच एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है. चार महीने पहले 15,000 करोड़ रुपये की लागत से मेट्रो को खरीदने की जो आडंबरपूर्ण घोषणा की गई थी, उसके बाद से इस मामले में 'एक कदम आगे, दो कदम पीछे' वाली स्थिति बनी हुई है.

इस पूरे टेकओवर प्रक्रिया को लेकर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह खुलासा हुआ कि इस सौदे को अंजाम देने के लिए टेंडर के जरिए चुनी गई सलाहकार कंपनी 'आईडीबीआई कैपिटल' के पास मेट्रो या रेलवे तकनीक के तकनीकी मूल्यांकन का कोई ठोस अनुभव नहीं है. एक ऐसी संस्था को इस जिम्मेदारी से सौंपा जाना, जिसके पास इस विषद विशेषज्ञता नहीं है, यह अधिकारियों की लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण माना जा रहा है. इस स्थिति से जूझते हुए अब प्रशासन को एक बार फिर से एक नए और अनुभवी सलाहकार की तलाश शुरू करनी पड़ी है, जिसमें कम से कम छह महीने का समय लगने की संभावना है. इसका सीधा मतलब है कि मुख्यमंत्री का तीन महीने में काम पूरा करने का दावा अब तक एक खाली वादा साबित हो रहा है.

इसके अलावा, एल एंड टी कंपनी के साथ हुए कई महत्वपूर्ण अनुबंधों और कानूनी जटिलताओं को देखते हुए बिना गहराई से अध्ययन किए टेकओवर करना भविष्य में कानूनी जंग का कारण बन सकता है. वित्त विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी चिंता जताई है कि राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा. कुछ सूत्रों के अनुसार, इस प्लान में एल एंड टी को लीज पर दी गई 200 एकड़ जमीन और शॉपिंग मॉल से जुड़े हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो भविष्य में और जटिलताएं पैदा कर सकता है. पिछले दो वर्षों से नए मेट्रो रेल निर्माण कार्यों में सरकारी उदासीनता के कारण नगरवासियों को भयंकर ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है. अब यह देखना योग्य है कि क्या सरकार इन सभी बाधाओं को पार कर अपने वादे को पूरा कर पाएगी या यह मुद्दा भी सिर्फ राजनीतिक दावपेंच बनकर रह जाएगा.

Published at : 23 Feb 2026 11:36 PM (IST)
Tags :
Hyderabad TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मरीज, डॉक्टर और 2 अटेंडेंट...रांची में क्रैश हुई एयर एम्बुलेंस में कौन-कौन था सवार, सामने आई लिस्ट
मरीज, डॉक्टर और 2 अटेंडेंट...रांची में क्रैश हुई एयर एम्बुलेंस में कौन-कौन था सवार, देखें लिस्ट
इंडिया
हैदराबाद मेट्रो टेकओवर का फैसला, कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद क्यों फंसा प्रोजेक्ट?
हैदराबाद मेट्रो टेकओवर का फैसला, कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद क्यों फंसा प्रोजेक्ट?
इंडिया
रांची से उड़ी एयर एम्बुलेंस क्रैश, दिल्ली के लिए भरी थी उड़ान, प्लेन में 7 लोग थे सवार
रांची से उड़ी एयर एम्बुलेंस क्रैश, दिल्ली के लिए भरी थी उड़ान, प्लेन में 7 लोग थे सवार
इंडिया
सेना के रिटायर्ड कर्नल पर बीयर की बोतलों से हमला, सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जागी पुलिस, 5 अरेस्ट
सेना के रिटायर्ड कर्नल पर बीयर की बोतलों से हमला, सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जागी पुलिस, 5 अरेस्ट
Advertisement

वीडियोज

Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Chitra Tripathi: संत संग्राम का 'खेल'.. शंकराचार्य जाएंगे जेल? | Shankaracharya | CM Yogi | UP
Mexico: मेक्सिको में पुलिस-सेना पर हमले तेज | mexico news | el mencho killed | jalisco news update
Bharat ki Baat: 27 में संत बंटेंगे तो किसके वोट कटेंगे? | Yogi |Shankaracharya Case | Pratima Mishra
Seedha Sawal: बात-बात पर हिंदू-मुसलमान, नए भारत की पहचान? | Sandeep Chaudhary | Debate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
बिहार
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए...'
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए खुला खिताब मिला'
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
विश्व
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
हेल्थ
Urinary Health Symptoms: यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
शिक्षा
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget