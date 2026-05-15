हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार (15 मई 2026) शाम हैदराबाद–जयपुर स्पेशल ट्रेन के एक खाली कोच में आग लग गई, जिससे अफरा-तरफी का माहौल बन गया. ट्रेन अपने डिपार्चर टाइम जो कि शाम 7:50 बजे का था, रवाना होने से पहले प्लेटफॉर्म पर लगाई जा रही थी, तभी करीब 6:45 बजे धुआं और आग दिखाई दी.

रेलवे के मुताबिक दमकल टीम ने तुरंत आग पर काबू पा लिया है. जब आग लगने की घटना हुई तो उस समय कोच खाली होने की वजह से कोई यात्री घायल नहीं हुआ है. रेलवे के मुताबिक आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया.

यह घटना शाम करीब 6:45 बजे हुई, जब ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा था. ट्रेन को रात 7:50 बजे रवाना होना था.

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