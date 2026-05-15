NEET Paper Leak: छात्र के सुसाइड पर राहुल गांधी का पहला रिएक्शन, कहा- यह आत्महत्या नहीं...

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में नीट-यूजी के एक अभ्यर्थी ने 14 मई को कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने से छात्र मानसिक तनाव में था. इसे लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सिस्टम के द्वारा किया गया मर्डर है.

यह आत्महत्या नहीं मर्डर है: राहुल गांधी

कांग्रेस सासंद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'अब नहीं देनी प्रतियोगी परीक्षा. लखीमपुर खीरी के 21 साल के ऋतिक मिश्रा के ये आखिरी शब्द थे. तीसरी बार NEET देने वाला यह बच्चा, परीक्षा रद्द होते ही टूट गया. गोवा में भी एक NEET अभ्यर्थी ने जान दे दी. ये बच्चे परीक्षा से नहीं हारे, इन्हें एक भ्रष्ट तंत्र ने मारा है. यह आत्महत्या नहीं, बल्कि यह सिस्टम द्वारा हत्या है.'

आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने लिखा, '2015 से 2026 तक - 148 परीक्षा घोटाले. 87 परीक्षाएं रद्द, 9 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित. 148 घोटालों में सजा हुई- सिर्फ़ 1 को. CBI ने 17 मामले लिए ED ने 11- किसी को सजा नहीं. NEET, AIPMT और अन्य मेडिकल परीक्षाओं में अकेले 15 घोटाले.'

घोटालों में जिम्मेदार किसी का नहीं हुआ इस्तीफा: राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, 'सबसे शर्मनाक बात ये है कि इन घोटालों में जिम्मेदार किसी अधिकारी या मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ. हटाए जाते हैं- फिर चुपके से बड़े पद पर बैठा दिए जाते हैं. चोरी कराने वालों को इनाम मिलता है और परीक्षा देने वाले बच्चे जान गंवाते हैं. मोदी जी- कितने ऋतिक चाहिए आपकी जवाबदेही जगाने के लिए? मेरे युवा साथियों, आपका दर्द मेरा दर्द है. आपकी मेहनत मेरी मेहनत है. आपका भविष्य चुराने वालों को जवाब देना ही होगा. चाहे जितना वक्त लगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा- ये मेरा वादा है. यह लड़ाई हम साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी.'

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान रितिक मिश्रा (21) के रूप में हुई है, जिसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने बताया कि यह उसका तीसरा नीट प्रयास था और उसे इस बार परीक्षा पास करने का पूरा भरोसा था, लेकिन परीक्षा रद्द होने से वह गहरे मानसिक तनाव में आ गया था. हालांकि, पुलिस ने बताया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. कमरा अंदर से बंद पाया गया.

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