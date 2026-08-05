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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'रेवंत रेड्डी टाइगर' लिखी बिना नंबर प्लेट कार ने मचाया बवाल, ट्रैफिक पुलिस पर उठे सवाल

'रेवंत रेड्डी टाइगर' लिखी बिना नंबर प्लेट कार ने मचाया बवाल, ट्रैफिक पुलिस पर उठे सवाल

Hyderabad: हैदराबाद के दिलसुखनगर में रेवंत रेड्डी टाइगर लिखी बिना नंबर प्लेट वाली कार तेज रफ्तार में दौड़ती दिखी. घटना के बाद लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 05 Aug 2026 06:44 PM (IST)
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तेलंगाना के हैदराबाद के दिलसुखनगर इलाके में एक कार को तेज़ और लापरवाही से चलाए जाने का मामला सामने आया है. इस कार की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की जगह "रेवंत रेड्डी टाइगर" लिखा हुआ था. कार को इस तरह सड़क पर दौड़ाए जाने से इलाके के लोगों में डर और घबराहट का माहौल बन गया.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि बिना सही नंबर प्लेट वाली गाड़ी आखिर ट्रैफिक पुलिस की नजर से कैसे बच गई और उसे सड़क पर चलने की अनुमति कैसे मिल गई. लोगों का कहना है कि कार पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम लिखा हुआ था और उसे इस तरह चलाया जा रहा था, जिससे आसपास के लोग डर गए.

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कार पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगी थी

जानकारी के मुताबिक, कार पर सरकारी नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगी थी. उसकी जगह रेवंत रेड्डी टाइगर लिखा हुआ था. स्थानीय लोगों ने इसे ट्रैफिक नियमों का खुला उल्लंघन बताया और सवाल उठाया कि ऐसी गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई. फिलहाल कार चला रहे व्यक्ति की पहचान या उसके खिलाफ किसी कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कैसी हरकतों को पसंद नहीं करते?

इस घटना के बाद लोगों की नाराजगी मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के नाम के कथित गलत इस्तेमाल और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को लेकर रही. स्थानीय लोगों ने कहा कि बिना सही नंबर प्लेट वाली गाड़ी को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी. उनका आरोप है कि इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की. जानकारी में यह भी सामने आया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुद इस तरह की हरकतों को पसंद नहीं करते हैं. बताया जा रहा है कि अगर उन्हें इस मामले की जानकारी मिलती है तो वह इसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे सकते हैं.

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Published at : 05 Aug 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Traffic Rules Revanth Reddy
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