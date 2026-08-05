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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाYSR कांग्रेस नेता मल्ला विजय प्रसाद पर ED का बड़ा एक्शन, 5 ठिकानों पर छापेमारी

YSR कांग्रेस नेता मल्ला विजय प्रसाद पर ED का बड़ा एक्शन, 5 ठिकानों पर छापेमारी

YSR कांग्रेस नेता मल्ला विजय प्रसाद पर ED ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एजेंसी ने चिट फंड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशाखापत्तनम और हैदराबाद समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की है.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 05 Aug 2026 06:44 PM (IST)
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विशाखापत्तनम में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को चिट फंड घोटाले के मामले में YSR कांग्रेस पार्टी के नेता मल्ला विजय प्रसाद से जुड़ी जगहों पर तलाशी ली. ED के अधिकारियों ने विशाखापत्तनम और हैदराबाद में पांच जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया. यह तलाशी पूर्व विधायक और 'वेलफेयर ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़' के चेयरमैन के घर, ऑफिस और अन्य जगहों पर ली गई. ये छापे कई राज्यों में फैले कथित चिट फंड घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की केंद्रीय एजेंसी की तरफ से की जा रही जांच का हिस्सा थे.

केंद्रीय एजेंसी, विजया प्रसाद और वेलफेयर ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही है. ख़बर है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ED अधिकारी इन तलाशी अभियानों में शामिल हैं. तलाशी के दौरान पुलिस और CRPF के जवानों ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए थे. विजया प्रसाद विशाखापत्तनम वेस्ट निर्वाचन क्षेत्र के लिए YSRCP के कोऑर्डिनेटर हैं. अतीत में उनके ख़िलाफ़ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में कुछ मामले दर्ज किए गए थे. 2019 के चिट फंड मामले में कथित संलिप्तता के लिए ओडिशा पुलिस ने 2021 में उन्हें गिरफ़्तार किया था. उस समय वह आंध्र प्रदेश शिक्षा और कल्याण विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे.

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ओडिशा पुलिस ने दर्ज किए थे मामले

ओडिशा पुलिस ने कथित चिट फंड धोखाधड़ी के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता (IPC), PC और MC योजनाएं (प्रतिबंध अधिनियम) 1978 और OPID अधिनियम 2011 की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए थे. उन पर 1,200 करोड़ रुपये के चिट फंड घोटाले में शामिल होने का आरोप था, जिसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के हज़ारों जमाकर्ताओं को कथित तौर पर धोखा दिया गया था.

चिट फंड घोटालों में मामले दर्ज

CBI ने भी 2016 में चिट फंड घोटालों के सिलसिले में उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे. एजेंसी ने उनके कार्यालय और रिहायशी परिसरों में तलाशी ली थी. विजया प्रसाद 2009 में कांग्रेस के टिकट पर विशाखापत्तनम वेस्ट निर्वाचन क्षेत्र से आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे. 2019 के चुनावों से पहले वह YSR कांग्रेस में शामिल हो गए और उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए.

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Published at : 05 Aug 2026 06:44 PM (IST)
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