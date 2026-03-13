हैदराबाद में इफ्तार कार्यक्रम को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. माजिद हुसैन ने माधवी लता के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि किसी को भी यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि इफ्तार क्या होता है. उन्होंने कहा कि इफ्तार सभी रोज़ेदारों के लिए बराबर होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब. इसी वजह से AIMIM की ओर से आयोजित इफ्तार में हर किसी को आमंत्रित किया गया है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को अपनी एकता दिखानी चाहिए.

माजिद हुसैन ने कहा कि रमज़ान के पाक महीने में AIMIM की ओर से एक बड़ा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. यह कार्यक्रम 13 मार्च, 23 रमज़ान को ओल्ड ईदगाह ग्राउंड, फसलानसर, नामपल्ली में रखा गया है. इस कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

माजिद हुसैन का बयान

माजिद हुसैन ने बताया कि पिछले साल इसी जगह पर आयोजित इफ्तार कार्यक्रम में लगभग 20 से 25 हजार रोज़ेदारों ने एक साथ इफ्तार किया था. इस बार आयोजकों ने और बड़े स्तर पर तैयारी की है और करीब 35 हजार से ज्यादा लोगों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था की गई है. उनके अनुसार यह आयोजन सिर्फ एक इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि रोज़ा रखने वाले लोगों की सेवा और सामूहिक इबादत का अवसर भी है. माजिद हुसैन ने लोगों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हों और इसे सफल बनाएं. उन्होंने खास तौर पर युवाओं से कहा कि वे कार्यक्रम के दौरान वीडियो बनाएं और लोगों से बातचीत करें ताकि यह संदेश जाए कि यह एक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम है.

माजिद हुसैन ने की आलोचना

माजिद हुसैन ने उन लोगों की भी आलोचना की जो AIMIM के इफ्तार कार्यक्रमों पर सवाल उठाते हैं. उनका कहना था कि ऐसे आरोपों का जवाब लोगों की एकता और भाईचारे से मिलेगा. उनके मुताबिक यह इफ्तार कार्यक्रम समाज में एकता और साथ मिलकर रहने का संदेश देगा. रमज़ान के महीने में आयोजित यह कार्यक्रम हैदराबाद में हर साल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है. इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि हजारों रोज़ेदार एक साथ बैठकर इफ्तार करेंगे और कार्यक्रम शहर के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल होगा.