'जब तक एक भी भाजपा कार्यकर्ता जीवित है बंगाल में नहीं बनने देंगे बाबरी', अमित शाह का बड़ा बयान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (24 अप्रैल) को तृणमूल कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल के अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद बनाने के लिए पार्टी के एक निलंबित नेता को अनुमति देने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि जब तक राज्य में पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जीवित है, भाजपा इसका निर्माण नहीं होने देगी.

एक के बाद एक चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद मवेशी तस्करी और राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों से इतनी सख्ती से निपटा जाएगा कि उनकी अगली तीन पीढ़ियां भी ऐसा करने की नहीं सोचेंगी.

उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए शासन, कानून व्यवस्था और रोजगार के मोर्चों पर विफलता का आरोप लगाया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव बंगाल को आतंकवाद, दंगों और घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है. शाह ने हुगली जिले के उत्तरपाड़ा में कहा, 'ममता दीदी, याद रखिए कि जब तक बंगाल में एक भी भाजपा कार्यकर्ता जीवित है, हम यहां बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे.'

हुमायूं कबीर को लेकर क्या बोले अमित शाह

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और उन पर निलंबित पार्टी विधायक हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद जिले में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद का निर्माण शुरू करने की अनुमति देने का आरोप लगाया.

तृणमूल कांग्रेस से निलंबित होने के बाद कबीर ने एक नई पार्टी, आम जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया है, जो विधानसभा चुनावों में कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है. उन्होंने कहा, 'घुसपैठिए गरीबों की नौकरियां और राशन छीन रहे हैं. पांच मई के बाद उनकी पहचान कर उन्हें जेल भेजा जाएगा.' उन्होंने राज्य में अपनी पार्टी की जीत का पूरा भरोसा जताया.

रोजगार को लेकर क्या बोले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

विधानसभा चुनाव के नतीजे चार मई को घोषित किए जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि सत्ता परिवर्तन के बाद महिलाएं रात के दो बजे भी बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगी. शाह ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद राज्य के सभी बंद उद्योगों को फिर से खोला जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

यह भी पढ़ें : Ground Report: 17 सीटों का गढ़ नादिया जिला, BJP-TMC में कांटे की टक्कर, मतुआ समुदाय बाहुल इलाका तय करता है बंगाल की राजनीति