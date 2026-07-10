पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से कथित तौर पर संपर्क में रहने वालों के खिलाफ एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने बड़ी कार्रवाई की है. महाराष्ट्र में 150 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है. ATS की टीमें राजधानी मुंबई के अलावा ठाणे, कुर्ला, बांद्रा, जोगेश्वर, नवी मुंबई, मीरारोड, भायंदर, सांगली, सतारा, छत्रपति संभाजी नगर सहित कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं.

पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से सोशल मीडिया के जरिए कथित संपर्क को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है. इसी के चलते महाराष्ट्र में 150 से ज्यादा लोग ATS के राडार पर हैं इसी मामले में ये छापेमारी चल रही है. ATS ने बताया कि ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जो कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए भट्टी के संपर्क में थे. ये तलाशी अभियान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा बुधवार को पाकिस्तान की ISI के हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े 2 कथित मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और दिल्ली-पंजाब से 6 संदिग्ध ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार करने के बाद चलाया जा रहा है.

ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आरोपियों से पूछताछ में भट्टी के कहने पर राजधानी की अहम जगहों पर पेट्रोल बम से हमले करने की कथित साजिश का पता चला है. जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर सिविल लाइंस में न्यू पुलिस लाइंस, आनंद विहार इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT), एक रेलवे स्टेशन और दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाकों की रेकी की थी. इन जगहों के वीडियो कथित तौर पर उनके मोबाइल फोन से बरामद किए गए, जो एक प्रतिबंधित मैसेजिंग ऐप के जरिए भट्टी को भेजे गए थे.

​चांद मियां को मिली थी डिलीवरी की जिम्मेदारी

सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान मिली सोशल मीडिया चैट से पता चला है कि भट्टी कथित तौर पर दानिश उर्फ ​​चांद मियां को सामान की डिलीवरी और उसे रखने के बारे में निर्देश दे रहा था. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि इस सामान का मतलब पेट्रोल बम था, जिनका इस्तेमाल हमलों में किया जाना था. बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच के दौरान राजघाट के पीछे विजय घाट से पेट्रोल बम बरामद किए थे.

20 हजार का दिया गया था लालच

जांचकर्ताओं के अनुसार गिरफ्तार किए गए 6 आरोपी पाकिस्तान में रहने वाले 10 अन्य लोगों के संपर्क में थे, जो कथित तौर पर भट्टी के लिए काम कर रहे थे. जांच में इस बड़ी साजिश में उनकी भूमिका और कथित संलिप्तता की पड़ताल की जा रही है. जांचकर्ताओं ने बताया कि दानिश उर्फ ​​चांद मियां को कथित तौर पर दिल्ली में हमलों की योजना बनाने और रेकी का काम सौंपा गया था. ऑपरेशन सफल होने पर उसे 20,000 रुपये देने का वादा किया गया था. उसके साथी सलमान पर कथित तौर पर हमले की रिकॉर्डिंग करने और उसका फुटेज भट्टी को भेजने की जिम्मेदारी थी.

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