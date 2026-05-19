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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET की दोबारा परीक्षा तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिए सख्त निर्देश

NEET की दोबारा परीक्षा तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिए सख्त निर्देश

Dharmendra Pradhan Review Meeting:सभी राज्यों में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठक करने के निर्देश भी दिए गए हैं. जिससे परीक्षा की व्यवस्था की निगरानी मजबूत रहे.

By : अजातिका सिंह | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 19 May 2026 06:42 PM (IST)
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RE-NEET UG 2026: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोबारा से होने वाली NEET परीक्षा की तैयारियों को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की है. बैठक में परीक्षा की पूरी पारदर्शिता और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराने पर जोर दिया गया है. शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में जो भी कमियां सामने आई थीं, उन्हें पूरी तरह से दूर किया जाए. साथ ही परीक्षा को सुरक्षित, सुचारु और पूरी तरह फुल प्रूफ तरीके से आयोजित किया जाए. 

इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिए कि सभी राज्यों में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठक करने के निर्देश भी दिए गए हैं. जिससे परीक्षा की व्यवस्था की निगरानी मजबूत रहे. छात्रों के लिए परिवहन, पीनी के पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा गया है.

परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही या सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में जो खामियां सामने आई थीं, उन्हें इस बार पूरी तरह से खत्म किया जाए.

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ऐसे में सरकार की यह सख्ती साफ संकेत दे रही है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी. लाखों छात्रों और अभिभावकों की निगाहें अब इस परीक्षा के निष्पक्ष और सुचारु आयोजन पर टिकी हैं.

21 जून को होगी NEET की यूजी परीक्षा

नीट की यूजी 2026 को परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के आरोपों के बाद उसे रद्द कर दिया गया है. एनटीए ने 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित करने की की घोषणा की है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. अबतक इस मामले में 10 गिरफ्तारी हो चुकी है. इस मामले को लेकर देशभर में गिरफ्तारियां और विरोध प्रदर्शन जारी है. 

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Published at : 19 May 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan NEET NEWS
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