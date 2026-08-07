'तार और खंभों से रहें दूर', हरियाणा में बारिश के बीच बिजली विभाग का अलर्ट

हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के बीच दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की है. निगम का कहना है कि बारिश के मौसम में बिजली के तार, खंभे, ट्रांसफॉर्मर और दूसरे बिजली उपकरण हादसों की वजह बन सकते हैं. ऐसे में थोड़ी-सी लापरवाही भी जान पर भारी पड़ सकती है. इसलिए लोगों से अपील की गई है कि बिजली से जुड़ी किसी भी संदिग्ध या खतरनाक स्थिति की जानकारी तुरंत बिजली निगम को दें.

DHBVN और UHBVN के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि बारिश के दौरान बिजली के तारों, खंभों, ट्रांसफॉर्मरों और मीटर बॉक्स के पास जाने से बचें. अगर कहीं कोई खतरा नजर आए तो खुद उसे ठीक करने की कोशिश बिल्कुल न करें, बल्कि इसकी सूचना तुरंत बिजली निगम को दें.

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टूटे या लटकते तार दिखें तो दूर रहें

निगम ने कहा है कि अगर कहीं बिजली का तार टूटकर गिरा हुआ हो या ढीला होकर लटक रहा हो तो उसके पास बिल्कुल न जाएं. डंडे, छड़ी या किसी दूसरी चीज से उसे हटाने की कोशिश भी न करें. बारिश में जमीन गीली होने की वजह से करंट दूर तक फैल सकता है. इसके अलावा पेड़ों और बिजली की लाइनों से भी सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवा में पेड़ की शाखाएं तारों पर गिर सकती हैं.

पानी भरी जगहों पर बरतें ज्यादा सावधानी

DHBVN ने लोगों से कहा है कि जहां पानी भरा हो, वहां बिजली के खंभों, ट्रांसफॉर्मरों, मीटर बॉक्स या दूसरे बिजली उपकरणों के पास जाने से बचें. बारिश के दौरान गीली जगहों पर इन उपकरणों को छूना खतरनाक हो सकता है. निगम ने चेतावनी दी है कि बिजली के खंभों या टावरों पर चढ़ना बेहद खतरनाक है. किसी भी हाल में बिजली के तारों को छूने या उनके पास जाने की कोशिश न करें. साथ ही बिजली की लाइनों के पास पतंग उड़ाने से भी बचें, क्योंकि पतंग की डोर तारों से छूने पर बड़ा हादसा हो सकता है.

निर्माण कार्य करते समय रखें खास ध्यान

DHBVN ने ठेकेदारों, निर्माण एजेंसियों और आम लोगों से कहा है कि बिजली की लाइनों के पास काम करते समय पूरी सावधानी बरतें. क्रेन, जेसीबी और दूसरी भारी मशीनों का इस्तेमाल करते समय इतना फासला जरूर रखें कि उनका संपर्क बिजली की लाइन से न हो.

खतरा दिखे तो तुरंत दें सूचना

अगर कहीं बिजली का तार टूटा हो, खंभा क्षतिग्रस्त हो, ट्रांसफॉर्मर में कोई दिक्कत हो या जलभराव की वजह से बिजली से जुड़ा खतरा नजर आए तो उसे खुद ठीक करने की कोशिश न करें. इसकी जानकारी तुरंत बिजली निगम को दें, ताकि टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर सके. बिजली से जुड़ी शिकायत या आपात स्थिति में लोग 1912 और 1800-180-4334 पर 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं. वहीं, संभावित खतरे की फोटो, वीडियो, गूगल लोकेशन या नजदीकी लैंडमार्क के साथ 9050960500 पर व्हाट्सएप के जरिए भी सूचना दी जा सकती है. DHVBN के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में थोड़ी-सी सावधानी बड़े हादसों को रोक सकती है. उन्होंने कहा कि खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी बिजली सुरक्षा के प्रति जागरूक करें.

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