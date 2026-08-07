बाढ़ की मार झेल रहे असम पहुंचीं बॉलीवुड की एक्ट्रेस, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात

बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने बुधवार को असम के बाढ़ प्रभावित शिवसागर जिले का दौरा किया. उन्होंने हाल की भीषण बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनके प्रति संवेदना जताई. भूमि पेडनेकर भारत डिजास्टर रिलीफ फाउंडेशन (BDRF) के स्वयंसेवकों के साथ कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने बाढ़ से प्रभावित परिवारों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें राहत सामग्री बांटी.

अभिनेत्री ने राहत और लोगों को दोबारा बसाने के काम में जुटे स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया. भारत डिजास्टर रिलीफ फाउंडेशन जुलाई के अंतिम सप्ताह से शिवसागर और आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत का काम कर रहा है. संस्था की ओर से जरूरतमंद लोगों को खाने-पीने का सामान, रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरूरी चीजें और दूसरी राहत सामग्री दी जा रही है. इसके साथ ही संस्था बाढ़ प्रभावित लोगों को दोबारा सामान्य जीवन में लौटने में भी मदद कर रही है.

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बाढ़ प्रभावित लोगों की मुश्किलों पर गया ध्यान

भूमि पेडनेकर के शिवसागर दौरे से ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित लोगों की मुश्किलों की ओर लोगों का ध्यान गया. उनके इस दौरे से यह संदेश भी सामने आया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को दोबारा खड़ा करने के लिए समाज के अलग-अलग वर्गों का सहयोग जरूरी है. बाढ़ जैसी आपदा के बाद प्रभावित परिवारों को राहत देने के साथ-साथ उनके पुनर्वास के लिए भी लगातार मदद की जरूरत होती है. भूमि पेडनेकर का यह दौरा इसी मानवीय मदद की जरूरत को सामने लाता है.

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. भारी बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने से राज्य के कई जिले प्रभावित हुए हैं. 7 अगस्त 2026 तक बाढ़ से करीब 1.68 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 15 जिलों के 481 गांव पानी में डूबे बताए गए हैं. इस दौरान बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में मौतों का आंकड़ा 97 तक पहुंच गया है.

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