बीच सड़क सफाई कर्मचारी पर चालक ने चढ़ा दी बस, घायल शख्स की अस्पताल में हुई मौत

तेलंगाना के वारंगल के हनुमकोंडा इलाके में 19 फरवरी को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें ग्रेटर वारंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GWMC) का एक सफाई कर्मचारी अपनी जान गंवा बैठा. हादसा अशोका जंक्शन के पास तब हुआ, जब पीड़ित सड़क पार कर रहा था और अचानक एक तेज रफ्तार बस ने उसे रौंद दिया.

गंभीर हालत में उसे तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. हादसे में जान गंवाने वाले शख्स की पहचान पोचम्मा मैदान, वारंगल के निवासी 36 वर्षीय जानू उर्फ हरे कृष्णा इल्यास चिन्ना के नाम से हुई है. बताया गया है कि हरे कृष्णा पेशे से नगर निगम का सफाई कर्मचारी था, जो शहर की सफाई का जिम्मा उठाता था, लेकिन आज शहर की सड़कों पर ही उसकी जान चली गई.

इलाज के दौरान हुई मौत

मिली जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब वह अपने दैनिक कार्यों के दौरान अशोका जंक्शन के पास चौराहा पार कर रहा था. इसी बीच एक बेकाबू बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही उसे नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उसने अपनी जान गंवा दी.

आरोपी बस चालक की तलाश में पुलिस

बता दें कि अशोका जंक्शन हनुमकोंडा का एक प्रमुख और व्यस्त चौराहा है, जहां अक्सर भारी वाहनों का आवागमन रहता है. पिछले कुछ समय में इस इलाके में यातायात के नियमों की अनदेखी के चलते कई हादसे हो चुके हैं. पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के लिए जिम्मेदार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है.

