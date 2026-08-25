Xप्लेन: 'मिलेनियम सिटी' गुरुग्राम एक दिन की बारिश में क्यों डूब जाता है?

सोमवार को हुई भारी बारिश ने भारत के 'मिलेनियम सिटी' गुरुग्राम के चकाचौंध भरे बुनियादी ढांचे की पोल एक बार फिर खोल दी. कुछ ही घंटों की बारिश में यह हाई-टेक शहर एक विशाल जलाशय में तब्दील हो गया.

लग्जरी अपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेट टावरों के लिए पहचाने जाने वाले शहर के सबसे प्रीमियम इलाके गोल्फ कोर्स रोड ('बिलियनेयर्स माइल') पर घुटने भर पानी भर गया. वहीं, शहर के सबसे व्यस्त और चर्चित ठिकानों में शामिल सिग्नेचर टावर फ्लाईओवर पर गाड़ियां रेंगती नज़र आईं और पूरा इलाका जाम का अड्डा बन गया. नेशनल हाईवे (NH-48) का हाल भी अलग नहीं था; कीचड़ और जलभराव के बीच गाड़ियों के पहिए थम गए और लोग घंटों फंसे रहे.

प्रशासन का फैसला: स्कूल बंद, दफ्तरों को 'वर्क फ्रॉम होम' का निर्देश

गुरुग्राम में मानसून के दौरान यह अफरा-तफरी अब हर साल की कहानी बन चुकी है. नामी कंपनियों के दफ्तर हों या बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, हल्की सी बारिश होते ही शहर का सिस्टम घुटने टेक देता है.

सड़कों पर बने भीषण हालात को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने सोमवार शाम को दखल दिया. प्रशासन ने सभी कॉर्पोरेट ऑफिसों को 'वर्क-फ्रॉम-होम' और स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह दी, ताकि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके और सिविक एजेंसियां नालों की सफाई व मरम्मत का काम तेजी से कर सकें. हालांकि, सवाल यह उठता है कि जो शहर खुद को ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में पेश करता है, क्या वह हर बारिश में सिर्फ 'वर्क फ्रॉम होम' के भरोसे ही चलेगा?

स्कूल बसें फंसीं, जलभराव से थम गए इन इलाकों के पहिए

बारिश का सबसे भयानक असर सुभाष चौक और उद्योग विहार में देखने को मिला. सुभाष चौक पर कई स्कूल बसें गहरे पानी के बीच फंस गईं. वहीं, उद्योग विहार में सड़कों पर पानी भरने और विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंचने की वजह से दोपहिया वाहन चालकों को फ्लाईओवर के नीचे शरण लेनी पड़ी.





राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, गोल्फ कोर्स रोड, इफ्को चौक, ओल्ड दिल्ली-गुड़गांव रोड, शीतला माता मंदिर रोड, सोहना रोड, नाहरपुर, वाटिका चौक और नरसिंहपुर में घंटों लंबा जाम लगा रहा. दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे और MG रोड पर गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरह थम गई. सड़कों पर बंद पड़ी गाड़ियों को हटाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक टीमों को क्रेन का सहारा लेना पड़ा.

75 मिमी बारिश और ड्रोन से निगरानी

सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच गुरुग्राम में 75 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं बादशाहपुर में 65 मिमी और वजीराबाद में 64 मिमी बारिश हुई. कादीपुर व हरसारू में 40-40 मिमी, मानेसर में 36 मिमी, सोहना में 16 मिमी, पटौदी में 12 मिमी और फर्रुखनगर में 7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

हालात इतने बिगड़ गए कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस को जलभराव वाले इलाकों और मुख्य चौराहों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का सहारा लेना पड़ा.

गुरुग्राम में हर साल जलप्रलय के 10 मुख्य कारण