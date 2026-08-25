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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: 'मिलेनियम सिटी' गुरुग्राम एक दिन की बारिश में क्यों डूब जाता है?

Xप्लेन: 'मिलेनियम सिटी' गुरुग्राम एक दिन की बारिश में क्यों डूब जाता है?

हालात इतने बिगड़ गए कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस को जलभराव वाले इलाकों और मुख्य चौराहों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का सहारा लेना पड़ा.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 25 Aug 2026 12:42 PM (IST)
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सोमवार को हुई भारी बारिश ने भारत के 'मिलेनियम सिटी' गुरुग्राम के चकाचौंध भरे बुनियादी ढांचे की पोल एक बार फिर खोल दी. कुछ ही घंटों की बारिश में यह हाई-टेक शहर एक विशाल जलाशय में तब्दील हो गया.

लग्जरी अपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेट टावरों के लिए पहचाने जाने वाले शहर के सबसे प्रीमियम इलाके गोल्फ कोर्स रोड ('बिलियनेयर्स माइल') पर घुटने भर पानी भर गया. वहीं, शहर के सबसे व्यस्त और चर्चित ठिकानों में शामिल सिग्नेचर टावर फ्लाईओवर पर गाड़ियां रेंगती नज़र आईं और पूरा इलाका जाम का अड्डा बन गया. नेशनल हाईवे (NH-48) का हाल भी अलग नहीं था; कीचड़ और जलभराव के बीच गाड़ियों के पहिए थम गए और लोग घंटों फंसे रहे.

प्रशासन का फैसला: स्कूल बंद, दफ्तरों को 'वर्क फ्रॉम होम' का निर्देश

गुरुग्राम में मानसून के दौरान यह अफरा-तफरी अब हर साल की कहानी बन चुकी है. नामी कंपनियों के दफ्तर हों या बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, हल्की सी बारिश होते ही शहर का सिस्टम घुटने टेक देता है.

सड़कों पर बने भीषण हालात को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने सोमवार शाम को दखल दिया. प्रशासन ने सभी कॉर्पोरेट ऑफिसों को 'वर्क-फ्रॉम-होम' और स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह दी, ताकि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके और सिविक एजेंसियां नालों की सफाई व मरम्मत का काम तेजी से कर सकें. हालांकि, सवाल यह उठता है कि जो शहर खुद को ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में पेश करता है, क्या वह हर बारिश में सिर्फ 'वर्क फ्रॉम होम' के भरोसे ही चलेगा?

स्कूल बसें फंसीं, जलभराव से थम गए इन इलाकों के पहिए

बारिश का सबसे भयानक असर सुभाष चौक और उद्योग विहार में देखने को मिला. सुभाष चौक पर कई स्कूल बसें गहरे पानी के बीच फंस गईं. वहीं, उद्योग विहार में सड़कों पर पानी भरने और विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंचने की वजह से दोपहिया वाहन चालकों को फ्लाईओवर के नीचे शरण लेनी पड़ी.


Xप्लेन: 'मिलेनियम सिटी' गुरुग्राम एक दिन की बारिश में क्यों डूब जाता है?

राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, गोल्फ कोर्स रोड, इफ्को चौक, ओल्ड दिल्ली-गुड़गांव रोड, शीतला माता मंदिर रोड, सोहना रोड, नाहरपुर, वाटिका चौक और नरसिंहपुर में घंटों लंबा जाम लगा रहा. दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे और MG रोड पर गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरह थम गई. सड़कों पर बंद पड़ी गाड़ियों को हटाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक टीमों को क्रेन का सहारा लेना पड़ा.

75 मिमी बारिश और ड्रोन से निगरानी

सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच गुरुग्राम में 75 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं बादशाहपुर में 65 मिमी और वजीराबाद में 64 मिमी बारिश हुई. कादीपुर व हरसारू में 40-40 मिमी, मानेसर में 36 मिमी, सोहना में 16 मिमी, पटौदी में 12 मिमी और फर्रुखनगर में 7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

हालात इतने बिगड़ गए कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस को जलभराव वाले इलाकों और मुख्य चौराहों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का सहारा लेना पड़ा.

गुरुग्राम में हर साल जलप्रलय के 10 मुख्य कारण

  • मौसम नहीं, ढांचागत नाकामी: गुरुग्राम में बाढ़ का कारण सिर्फ तेज बारिश नहीं, बल्कि दशकों से शहर के प्राकृतिक जल निकासी तंत्र को पूरी तरह नष्ट कर देना है.

  • प्राकृतिक ढलान (Slope) की अनदेखी: अरावली पहाड़ियों (ग्वालपहाड़ी - 290 मीटर) से नजफगढ़ ड्रेन (200 मीटर) की ओर 90 मीटर की प्राकृतिक ढलान थी, जो बारिश के पानी को नैचुरली शहर से बाहर निकाल सकती थी.

  • चेक डैम और ऐतिहासिक बांध नष्ट: बारिश के तेज बहाव को रोकने के लिए बनाए गए लगभग 100 चेक डैम और घाटा, झारसा व वजीराबाद जैसे ऐतिहासिक बांध अब खत्म हो चुके हैं.

  • जल निकायों पर अवैध कब्जे: घाटा बांध जो कभी 370 एकड़ में फैला था, अतिक्रमण और कंक्रीट के निर्माण के कारण घटकर मात्र 2 एकड़ रह गया है.

  • अत्यधिक कंक्रीटीकरण: शहर की 60% से अधिक जमीन पर इमारतें और सड़कें बन चुकी हैं, जिससे जमीन की पानी सोखने की क्षमता खत्म हो गई है.

  • नाममात्र का ग्रीन कवर: शहर में प्रति व्यक्ति हरियाली घटकर 5 वर्ग मीटर से भी कम रह गई है, जिससे वर्षा जल का प्राकृतिक संचयन  ठप हो गया है.

  • प्राकृतिक जलमार्गों पर ही निर्माण: गोल्फ कोर्स रोड जैसी कई प्रमुख सड़कें सीधे उन प्राकृतिक जलमार्गों के ऊपर बना दी गईं, जहां से पानी बहता था.

  • ड्रेनेज नेटवर्क पर अत्यधिक दबाव: जमीन द्वारा पानी न सोखने के कारण 80% बारिश का पानी सीधे सड़कों और नालों पर आ जाता है, जिससे ड्रेनेज ओवरफ्लो हो जाता है.

  • अरावली से सीधा बहाव: पहाड़ियों से उतरने वाले पानी को रोकने के लिए अब कोई तालाब या बफर सिस्टम नहीं बचा है, जिससे पानी पूरी रफ्तार से सीधे रिहाइशी इलाकों में घुसता है.

  • खराब अर्बन प्लानिंग का नतीजा: मिलेनियम सिटी का यह वार्षिक जलभराव कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि अनियोजित शहरी विकास (Unplanned Urbanization) की देन है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 25 Aug 2026 12:42 PM (IST)
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